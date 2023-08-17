До гарантій безпеки G7 Україні приєднуються країни Балтії
Естонія, Латвія та Литва приєднуються до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України. Спільну заяву опублікували в четвер, 17 серпня, прем'єр-міністри країн Балтії.
"Ми приєднуємося до декларації G7 щодо підтримки України. Ми працюватимемо з Україною в рамках цього багатостороннього механізму для створення безпекових зобов'язань і домовленостей, які допоможуть Україні виграти війну якнайшвидше, підтримають її економічну стабільність та відбудову, реформи та євроатлантичні прагнення", - йдеться ній.
Водночас прем'єри балтійських країн наголошують, що лише членство в Північноатлантичному альянсі надасть Україні гарантії безпеки, необхідні для запобігання майбутній агресії Росії. Вони обіцяють сприяти якнайшвидшому вступу України в НАТО.
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Країни G7 узгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною, на саміті НАТО 12 липня.
Наразі до зобов'язань країн-членів Великої сімки - США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії - приєдналися також Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Чехія, Ірландія, Бельгія та Північна Македонія. Вчора це пообіцяла зробити і Болгарія.
Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.
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