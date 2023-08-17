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До гарантій безпеки G7 Україні приєднуються країни Балтії

Віолетта Чайковська
1 год. тому

Кількість держав, що приєдналися до зобов'язань Великої сімки з довгострокової підтримки України, наближається до 20. Водночас країни Балтії наголошують, що лише членство в НАТО надасть Києву потрібні безпекові гарантії.

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Українські військові на Донеччині
Українські військові на ДонеччиніФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Естонія, Латвія та Литва приєднуються до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України. Спільну заяву опублікували в четвер, 17 серпня, прем'єр-міністри країн Балтії.

"Ми приєднуємося до декларації G7 щодо підтримки України. Ми працюватимемо з Україною в рамках цього багатостороннього механізму для створення безпекових зобов'язань і домовленостей, які допоможуть Україні виграти війну якнайшвидше, підтримають її економічну стабільність та відбудову, реформи та євроатлантичні прагнення", - йдеться ній.

Водночас прем'єри балтійських країн наголошують, що лише членство в Північноатлантичному альянсі надасть Україні гарантії безпеки, необхідні для запобігання майбутній агресії Росії. Вони обіцяють сприяти якнайшвидшому вступу України в НАТО.

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Країни G7 узгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною, на саміті НАТО 12 липня. 

Наразі до зобов'язань країн-членів Великої сімки - США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії - приєдналися також Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Чехія, Ірландія, Бельгія та Північна Македонія. Вчора це пообіцяла зробити і Болгарія.

Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.

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НАТО й Україна вирішують про членство, а не Москва

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