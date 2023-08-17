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НАТО в обмін на території: США заперечують подібні дискусії

Аліна Коломієць
53 хв. тому

У Білому домі здивувались питанню про існування розмов, що Україна може стати членом НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Джон Кірбі запевняє, що нічого подібного не обговорюється.

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Прапори НАТО та України
Прапори НАТО та УкраїниФото: Imago Images/Ukrainian News/M. Palinchak

Інформація про те, що існують будь-які дискусії про можливість приєднання України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) в обмін на відмову від спроб звільнення окупованих Росією територій військовим шляхом не відповідає дійсності, заявили у Білому домі.

"Нічого подібного. Це не відповідає дійсності", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі на брифінгу ввечері 16 серпня після того, як кілька разів здивовано уточнював запитання журналіста з України.

Кірбі наголосив, що позиція США, яку підтримують інші країни-члени НАТО, полягає в тому, що Україна стане членом Альянсу в майбутньому. "На саміті у Вільнюсі Альянс підтримав концепцію, згідно з якою може бути розроблений шлях до цього членства. Але зараз ми повинні зосередитись на допомозі Україні відбити російську агресію і продовжувати відвойовувати території, які по праву належать їй.  Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", - додав він.

Заява чиновника НАТО та обурення України

Напередодні на публічній дискусії в Норвегії керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна зможе приєднатися до НАТО у випадку територіальних поступок Росії. "Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", - сказав він.

У Києві його заява викликала здивування та обурення. Її різко розкритикували, зокрема, в Раді національної безпеки та оборони, міністерстві закордонних справ і Офісі президента Володимира Зеленського, назвавши дивним вкидом, що грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну та не принесе миру.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що подібні заяви суперечать позиції самого генсека Альянсу Єнса Столтенберга. Згодом керівник апарату НАТО визнав свою помилку.

НАТО й Україна вирішують про членство, а не Москва

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Прапори НАТО та України

НАТО в обмін на території: США заперечують подібні дискусії

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