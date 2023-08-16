Членство в обмін на території: клерк НАТО визнав помилку

"Я не повинен був говорити про це таким чином. Це була помилка", - заявив керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен. Раніше він припустив, що Україна зможе стати членом НАТО у разі відмови від окупованих РФ територій.

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Стіан Єнссен назвав помилковою свою заяву про можливі територіальні поступки України на користь Росії в обмін на вступ в НАТО.

"Моя заява про це була частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, і я не повинен був говорити про це таким чином. Це була помилка", - сказав Єнсен в інтерв'ю норвезькому виданню VG у середу, 16 серпня.

Окрім того, в пресслужбі НАТО також повідомили виданню "Радіо Свобода", що заява Єнссена була "помилкою".

Раніше на публічній дискусії в місті Арендаль у Норвегії Єнссен допустив, що Україна зможе приєднатися до НАТО у випадку відмови від окупованих Росією територій. "Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", - сказав він.

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У Києві така заява викликала здивування та обурення. Її різко розкритикували, зокрема, в Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України, міністерстві закордонних справ (МЗС) і Офісі президента (ОП) Володимира Зеленського. Зокрема, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що "свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії". А радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що подібні заяви є "бажаним для Росії сценарієм заморожування замість пришвидшення постачання зброї" та "заохоченням вбивць жахливими індульгенціями".