У НАТО в обмін на території: як чиновник Альянсу обурив Київ

Глава апарату генсека НАТО припустив можливість членства України в Альянсі у випадку територіальних поступок Росії. У Києві його заяву назвали дивним вкидом, що грає на руку Путіну та не принесе миру.

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен допустив, що Україна зможе приєднатися до НАТО у випадку відмови від окупованих Росією територій.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", - сказав він, згідно з повідомленнями норвезького видання VG, 15 серпня на публічній дискусії в місті Арендаль у Норвегії.

У Києві така заява викликала здивування та обурення. Її різко розкритикували, зокрема, в Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України, міністерстві закордонних справ (МЗС) і Офісі президента (ОП) Володимира Зеленського.

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РНБО: Дивний вкид від НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав її "дивним таким вкидом, абсолютно незрозуміло для чого зробленим".

"Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити - виганяти ворога з нашої території", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

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МЗС: Наратив, що грає на руку Путіну

У МЗС України назвали "абсолютно неприйнятними" будь-які розмови про розмін територій.

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО. Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей", - написав у Facebook речник міністерства Олег Ніколенко.

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ОП: Тріумф Путіна не принесе миру

В ОП подібні висловлювання назвали "бажаним для Росії сценарієм заморожування замість пришвидшення постачання зброї" та "заохоченням вбивць жахливими індульгенціями".

"Очевидно, що, якщо (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, війна обов'язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії. Спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну", - написав у Twitter радник керівника Офісу Михайло Подоляк.

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