Зеленський про саміт НАТО: З запрошенням був би ідеальним

За словами президента України, рішення саміту НАТО є гарними, і в Києві цінують скасування вимоги ПДЧ. Водночас надання запрошення до вступу було б ідеальним здобутком, додав Володимир Зеленський.

Результати саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі - гарні, але були б ідеальними, якби Київ отримав запрошення приєднатися до військового союзу, заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу, 12 липня.

"Ми справді цінуємо таке визнання, що ПДЧ (план дій щодо членства. - Ред.) не потрібен. Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна. Але важливі сигнали, які звучали в наших двосторонніх зустрічах, що Україна буде членом НАТО, коли дійсно будуть відповідні умови. Я розумію під цим той момент, коли буде безпечно на нашій землі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україну "до швидких процесів, які мають призвести до реформування інфраструктури безпеки у світі" штовхає війна, водночас додав, що в Києві розуміють позицію окремих держав, які відтягують членство України в НАТО, через побоювання розширення війни до масштабів світової.

Зеленський також акцентував на важливості гарантій безпеки "на шляху до НАТО", а не замість членства. "Новий документ повинен діяти, поки Україна - не в НАТО. Всі ми розуміємо, що найкращі гарантії для України та українців - це бути в НАТО", - сказав він.

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Столтенберг: Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли

Своєю чергою Столтенберг зауважив, що Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. "Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники", - сказав він, не уточнивши, коли і як Україна стане членом Альянсу.

За словами Столтенберга, розпочавши війну проти України, президент РФ Володимир Путін недооцінив рішучість українського політичного керівництва, мужність Збройних сил України, хоробрість українців та єдність і силу НАТО. "НАТО буде продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.

Генсек також наголосив, Росія не диктуватиме, хто може чи не може приєднатися до Альянсу, це вирішуватимуть лише самі партнери. "Ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться та умови будуть виконані", - сказав він.

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