ОПУ: Отримані Україною "гарантії безпеки" G7 - не теоретичні

У Зеленського запевняють, що "гарантії безпеки", визначені Великою сімкою на саміті НАТО у Вільнюсі, містять чітко визначені механізми підтримки України.

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак назвав узгодження країнами Великої сімки (G7) "гарантій безпеки" до моменту вступу України в Північноатлантичний альянс "ключовим досягненням" саміту НАТО у Вільнюсі. Про це він заявив у четвер, 13 липня, в ефірі національного телемарафону.

"Безпекові гарантії, які Україна отримає за результатами погодження декларації, позбавлені будь-якої теоретичності. У них враховано весь досвід нашої війни", - запевнив він.

Єрмак пояснив, що узгоджена на саміті рамкова декларація про підтримку України передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами. "Двосторонні договори з країнами-гарантами дуже чітко визначатимуть механізми підтримки нашої держави. Такі договори передбачатимуть набір конкретних інструментів і заходів, які мають бути застосовані в найкоротші терміни для забезпечення України всім необхідним у разі повторної спроби агресії з боку Росії", - сказав глава ОПУ.

За його словами, Україна вже розпочала роботу щодо напрацювання формулювань для двосторонніх угод із партнерами.

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G7 не повертатимуть активи РФ до виплати репарацій Україні

Єрмак розповів, що крім військової підтримки, навчання військових і співпраці в галузях розвідки та кібербезпеки, країни-гаранти сприятимуть підвищенню стабільності української економіки та енергетики, надаватимуть технічну й фінансову допомогу. "Вони також вживатимуть економічних та юридичних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини проти України та українців", - сказав Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що згідно з заявою G7, ухваленою на саміті НАТО 12 липня, країни члени "Великої сімки" не будуть повертати Росії заблоковані активи до моменту виплат репарацій Україні. Єрмак додав, що існує необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків Україні.

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Країни Північної Європи доєдналися до "гарантій безпеки"

Згідно з декларацією G7, сім найбільших промислових країн світу мають намір допомогти Україні створити сучасну армію, яка зможе захистити її зараз і стримати Росію в майбутньому в разі загрози нового вторгнення. Пріоритет у військовій допомозі має бути наданий протиповітряній обороні, артилерії, зброї великої дальності, бронетехніці "та іншим ключовим можливостям, як-от веденню повітряного бою".

Також план підтримки України включає заходи задля відбудови та надання Україні підтримки в реалізації реформ, необхідних на шляху до членства в Єсропейському Союзі.

До ухваленої у Вільнюсі декларації Великої сімки - США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії - згодом приєдналися Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія та Нідерланди, зобов'язавшись теж довгостроково сприяти безпеці України.