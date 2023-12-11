Швеція надасть Україні гумдопомогу на 130 мільйонів доларів

Новий пакет допомоги від Швеції спрямують на підтримку систем електрозабезпечення, опалення та будівництво укриттів у школах.

Швеція надасть Україні гуманітарну допомогу на близько 130 мільйонів доларів, заявив у вівторок, 11 грудня, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон на пресконференції.

За його словами, пакет спрямують на підтримку систем електрозабезпечення, опалення і продовольства, а також на будівництво укриттів у школах, пише агенція dpa. При цьому Крістерссон наголосив на важливості продовження підтримки України з боку ЄС і США. "Надзвичайно тривожним є те, що довгострокова підтримка нині у підвішеному стані", - сказав Крістерссон, закликавши ухвалити пакет макрофінансової допомоги для України на саміті у Брюсселі 14-15 грудня.

Нагадаємо, загалом Швеція вже надала Україні допомогу на понад 20 мільярдів крон: військову на 17 мільярдів крон (1,6 мільярда доларів), гуманітарну - на 5,2 мільярда крон (480 мільйонів доларів).

Протягом 2023-2027 років уряд Швеції планує надати понад пів мільярда євро на відбудову України. Кошти можуть бути спрямовані на відновлення інфраструктури, "зелений" та економічний розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, розбудову демократії, захист прав людини та свободи слова.