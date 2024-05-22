Швеція надасть Україні зброю на 6,5 млрд євро в 2024-2026

У 2024-2026 роках Швеція планує виділяти по 2,15 мільярда євро на військову допомогу Україні щорічно. Ці кошти спрямують як на пряму передачу зброї, так і на фінансування її закупівлі.

Уряд Швеції погодив із другою найбільшою парламентською партією - ультраправими "Шведськими демократами" - програму військової підтримки України на 2024-2026 роки загальним обсягом 75 мільярдів шведських крон (близько 6,46 мільярда євро в перерахунку).

Як повідомляється в середу, 22 травня, на офіційному урядовому сайті країни, ця сума виділятиметься протягом трьох років рівними частинами - по 25 мільярдів крон (близько 2,15 мільярда євро).

Допомога може включати пряме постачання оборонного обладнання Збройним силам України (ЗСУ), фінансові внески та фінансову підтримку для закупівлі озброєнь.

В уряді зауважили, що через вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни, тому сама Швеція також планує переозброюватися одночасно з підтримкою ЗСУ. Зважаючи на це, уряд і "Шведські демократи" домовились, що допомога Україні має здійснюється таким чином, аби не підірвати нарощування оборонних можливостей самої Швеції.

Загальний обсяг шведської допомоги наблизиться до €10 млрд

З 2022 року Швеція вже надала Україні різну допомогу на понад 37 мільярдів крон (близько 3,2 мільярда євро).

Зокрема, вона спрямувала вже 15 пакетів військової допомоги.

З урахуванням запланованої підтримки, загальний обсяг військової та цивільної допомоги, яку Швеція надасть Україні, перевищить 100 мільярдів крон і наблизиться до 10 мільярдів євро.