"Укренерго": Наступні три місяці можуть бути без відключень

За відсутності додаткових пошкоджень енергоінфраструктури у наступні принаймні три місяці можуть бути мінімальні обмеження постачання електрики або ж взагалі ніяких, заявили в "Укренерго".

Якщо Росія не атакуватиме енергоінфраструктуру України, наступні три місяці можуть пройти або з мінімальними обмеженнями постачання електроенергії, або взагалі без відключень. Таку заяву зробив заступник голови наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, наразі ситуація в енергосистемі стабілізується. "Все поки рухається в рамках тих оцінок, які давали енергетики ще у травні. Ми з вами увійшли в період, коли електроенергії стало більше, температура впала, відповідно - знизилось споживання", - передає слова Бойка в ефірі телеканалу "Київ" у вівторок, 30 липня, пресслужба "Укренерго".

У разі відсутності зовнішніх впливів, баланс в енергосистемі вдасться утримувати, що означає, що наступні принаймні три місяці можуть пройти з незначними обмеженнями або без, наголосив він.

Останні дні з похолоданням в Україні послабшали обмеження у споживанні електрики. 30 липня "Укренерго" за довгий час вперше взагалі не застосовує графіки відключення споживачів.

Шмигаль: Україна готується до осені і зими

Попри покращення ситуації Україна готується до осінньо-зимового періоду та розвиває альтернативні джерела генерації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості", - розповів він на засіданні уряду.

Крім того, Шмигаль нагадав, що 27 липня набув чинності закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції і подібні засоби, пояснив прем'єр.

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