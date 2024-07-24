Більше світла: до системи підключили блок АЕС після ремонту

Тепер енергосистема України зміцниться додатковими мегаватами електроенергії, що позитивно вплине на ситуацію зі світлом.

На одній з атомних електростанцій (АЕС) після достроково завершеного планового ремонту до енергетичної мережі підключили один з енергоблоків, повідомило в середу, 24 липня міністерство енергетики України.

"Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії", - наголошується у повідомленні.

У національній компанії "Енергоатом" уточнили, що "наразі триває набір потужності, а після виходу на повну потужність енергосистема зміцниться додатковими мегаватами електроенергії, що позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні".

Як зазначила в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, енергоблок додасть до системи майже 1000 МВт додаткової потужності.

В Україні достроково відремонтували енергоблок АЕС

Внаслідок восьми російських масованих атак на енергетичні об'єкти України з початку року в системі значний дефіцит енергії. Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. За оцінками фахівців, Росією пошкоджено, зруйновано чи окуповано понад 70 відсотків усієї генерації.

Атомна енергетика покриває більше половини енергоспоживання України. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали 15 атомних енергоблоків. Зараз на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС) працює два блоки, на Південноукраїнській - три, на Рівненській - чотири. Шість блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Через втрату потужностей, а також плановий ремонт енергоблоків і аномальну спеку в Україні діють погодинні графіки відключення світла. 17 липня міністерство енергетики повідомило про дострокове закінчення планового ремонту одного з атомних енергоблоків, який додасть до мережі 1000 МВт потужності. "Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло", - зауважили в міністерстві.