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"Укренерго" посилило відключення: вийшло з ладу обладнання

Ольга Журавльова | Віолетта Чайковська
18 липня 2024 р.

Стан енергетичних мереж, постраждалих від ударів РФ, погіршує аномальна спека. Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах "Укренерго" застосує 18 липня чотири черги відключень електрики в Києві та 11 областях.

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ЛЕП в Україні
Відключення світла в Україні набули масштабного характеру влітку. До цього призвели руйнування енергетичної інфраструктури Росією та аномальна спекаФото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Національна компанія "Укренерго" посилила графіки відключення світла на четвер, 18 липня.

"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги", - йдеться в повідомленні.

В Україні споживачів кожної області не з переліку об'єктів критичної інфраструктури розділили на шість груп або ж черг. Якщо відключають світло трьом чергам, то це значить, що йдеться про половину споживачів. Якщо застосовують більше трьох черг - ідеться про ще більшу кількість абонентів без світла.

Спека погіршує стан енергомереж, понівечених ударами РФ

В "Укренерго" пояснили, що роботу обладнання ускладнює аномальна спека, через що можуть виникати технічні збої. У четвер температура повітря в більшості регіонів України - вище +30°С.

Значний дефіцит енергії в Україні - результат восьми російських масованих атак на енергетичні об'єкти з початку року. Внаслідок них країна втратила 9 ГВт виробничої потужності  електростанцій. "Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії", - пояснили в "Укренерго".

За оцінками фахівців, сьогодні в Україні пошкоджено, зруйновано та окуповано Росією понад 70 відсотків усієї генерації.

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