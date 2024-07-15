Через спеку в Україні споживання електроенергії досягло піку

В "Укренерго" застосують по три та чотири черги графіків відключення через високе споживання електрики, пов'язане з аномальною спекою.

В Україні в понеділок, 15 липня, електропостачання обмежуватимуть впродовж усієї доби: до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 - чотири, повідомила національна компанія "Укренерго".

"Через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом - споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття", - пояснюють в компанії.

Там також зазначають, що через аномальну спеку знеструмлені 446 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Житомирській, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях.

За даними Укргідрометцентру, 15 липня в більшості областей України температура повітря - близько 37°С.

Ситуація зі світлом скоро покращиться

Критична ситуація зі світлом склалась через цілеспрямовані масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі. До того ж влітку проходить плановий щорічний ремонт енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС). А останнім часом обленерго також вводять обмеження і через аномальну спеку, під час якої зростає споживання електроенергії.

В "Укренерго" прогнозують, що ситуація в українській енергетичній системі покращиться наприкінці липня. "Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі - ситуація почне покращуватися", - каже голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.