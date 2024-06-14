Гендиректор Yasno: Взимку світло може бути 5-6 годин на добу

Дефіцит генерації електроенергії взимку може сягнути 35 відсотків при нинішніх 15-25, тож "досить реально", що світло в будинках буде по 5-6 годин на день, каже Сергій Коваленко.

Досить реально, що взимку українці можуть мати електропостачання по п'ять-шість годин на день, не виключив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast, пише в п'ятницю, 14 червня, "Економічна правда".

За його словами, це залежатиме від кількох факторів: температурного режиму (чим холодніше, тим більше навантаження на енергетичну систему), обсягу генерації електроенергії та фізичного імпорту. Зважаючи, що пік споживання електрики взимку більший, ніж влітку, Коваленко припустив, що генераційний дефіцит може становити 30-35 відсотків, тоді як зараз він варіюється від 15 до 25 відсотків.

"Шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде п'ять-шість годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", - зазначив Коваленко.

Він наголосив, що прогноз щодо ситуації взимку базується на двох речах - можливості збільшити імпорт електроенергії та ефективності ремонтних робіт зараз.

"Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту. По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", - прокоментував Коваленко.

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