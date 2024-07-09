Шмигаль анонсував зменшення відключень світла з 20 липня

Ситуація в енергетиці покращиться в 20-х числах липня і відключення електрики не будуть такими тривалими, запевнив український прем'єр Денис Шмигаль.

Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації ситуація в енергетиці покращиться і погодинні відключення світла зменшаться, заявив у вівторок, 9 липня, премєр-міністр України Денис Шмигаль.

"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці.

Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - написав він у Telegram.

Стимули для "енергетичної стійкості" від уряду

Тим часом, за його словами, уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до "енергетичної стійкості".

Так, для громадян передбачені кредити під 0 відсотків до 480 тисяч гривень на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Для малого й середнього бізнесу передбачені кредити до 150 мільйонів гривень на строк до 10 років, під 5-7-9 відсотків річних для встановлення газової електрогенерації.

"На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5 відсотків на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5 відсотків річних", - зазначив Шмигаль.

Для великого бізнесу кредити можна взяти на 5-7 років під 14-16 відсотків річних під заставу обладнання.

Також кредити на суму до п'яти мільйонів гривень зможуть отримати ОСББ та ЖБК. "За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми "ГрінДІМ" компенсує їм 70 відсотків витрат на проєкт", - повідомив прем'єр.

За словами Шмигаля, банки готові забезпечити кредитування, а до Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. "Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, удари РФ завдали значної шкоди українській електроенергетиці. Україна змушена жити з погодинними графіками відключень, а взимку, як попереджає багато експертів, ситуація може бути набагато гіршою.