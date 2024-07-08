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"Укренерго" скасувало дні без обмежень світла у липні

Степан Смишляєв
8 липня 2024 р.

Через спеку і дефіцит електроенергії "Укренерго" відмовилось від планів щодо вимірювання рівня споживання електрики, під час якого в липні в кожному регіоні мав бути один день без відключень світла.

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Харків під час відключення світла навесні 2024 року
"Укренерго" відмовилось від планів щодо вимірювання рівня споживання електрикиФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

Національна енергетична компанія "Укренерго" скасувала заплановані на 9-24 липня вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії в областях України, в рамках яких планувалося, що у кожному регіоні один день не застосовуватимуться графіки відключень світла.

Дефіцит потужності в енергосистемі та спека

"Причина скасування - значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку", - повідомили у компанії в понеділок, 8 липня.

Як зазначають в "Укренерго", від обласних енергетичних компаній надходили численні звернення, в яких йшлося, що вони не зможуть рівномірно обмежувати споживання під час проведення вимірів.

"Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря", - додали в компанії. 

"Укренерго" також повідомило, що у вівторок, 9 липня, обмеження діятимуть для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги.

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