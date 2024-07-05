"Укренерго" анонсує дні без обмежень для областей

Держкомпанія "Укренерго" оголосила в п'ятницю, 5 липня, намір перевірити рівень споживання електроенергії кожним регіоном України. Як повідомила пресслужба компанії, для цього з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень.

"В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку - і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - пояснили в компанії.

"Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені", - йдеться в повідомленні. Детальнішу інформацію щодо графіків відключень споживачі зможуть отримати від обленерго у своєму регіоні.

Крім того, у компанії кажуть, що її цікавить як поводяться споживачі, "маючи постійний доступ до електроенергії". Аналіз цих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами та допоможе розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак, запевняють в "Укренерго".

Утім, якщо РФ завдаватиме подальших ударів по енергомережі України, то від цих планів щодо запроваджень окремих днів без обмежень для регіонів можуть відмовитися, визнають у компанії.