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ЕкономікаУкраїна

З електроенергією буде складно до серпня - Держенергонагляд

Валерій Сааков
19 червня 2024 р.

Нині українські енергетики займаються розбудовою й децентралізацією генерації, щоб покрити дефіцит електроенергії в майбутньому. У Держенергонагляді прогнозують труднощі в енергосистемі аж до серпня.

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ЛЕП поблизу Львова
Лінії електропередач поблизу Львова (символічне фото)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Руслан Слободян розповів про те, коли українцям варто розраховувати на полегшення щодо графіків відключень електропостачання

Обговорюючи в середу, 19 червня, в ефірі "Суспільного" тему погодинних відключень, Слободян нагадав, що удари військ РФ "завдали серйозних руйнувань, а подекуди повністю знищили об'єкти маневрової генерації, що спричинило дефіцит електроенергії та потребу введення стабілізаційних відключень". Крім того, нині тривають обов'язкові планові ремонти на енергоблоках атомних електростанцій (АЕС), що теж негативно позначається на обсягах енергогенерації.

Тож, за його словами, "у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії". "Полегшення очікуємо у серпні", - запевнив голова Держенергонагляду і додав, що наразі енергетики провадять розбудову "децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит".

Які зміни чекають критичну інфраструктуру щодо відключень?

Слободян торкнувся також теми відключень об'єктів критичної інфраструктури. "Наразі в багатьох областях з переліку об'єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях - понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об'єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших", - зауважив він.

Він розповів, що перелік об'єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами - на літній та зимовий. "Зараз до переліку включено об'єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а з настанням холодів повернути до нього. Пов'язано це з тим, що поруч з такими об'єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень", - пояснив голова Держенергонагляду.

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