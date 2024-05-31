В Україні повертають обмеження постачання електрики

Вперше з 27 травня Україна повертається до стабілізаційних відключень світла. "Укренерго" прогнозує відключення 1 червня з 18:00 до 23:00.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що в суботу, 1 червня для всіх регіонів України знову будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки діятимуть з 18:00 по 23:00 і стосуватимуться побутових і промислових споживачів.

Обстріли РФ і ремонт на АЕС

Основною причиною відключень та дефіциту в енергосистемі є руйнація обладнання українських теплових і гідроелектростанцій (ТЕС і ГЕС) унаслідок російських обстрілів. Також повернення до відключень світла зумовлене ремонтом енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС).

"Навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виведення на планове обслуговування атомних блоків - необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. В "Укренерго" пояснили, що від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, а й ядерна безпека.

У компанії також закликали громадян ощадливо споживати електроенергію. "Це суттєво зменшить навантаження на енергосистему і допоможе мінімізувати застосування планових відключень", - йдеться у повідомленні.

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Востаннє погодинні відключення електрики по всій Україні здійснювали 27 травня. З тих пір і до 31 травня відключень не було. Як пояснювали в уряді, це стало можливим завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС. Однак у міністерстві енергетики повідомляли, що до виходу в ремонт готують ще кілька енергоблоків, і це призведе до скорочення генерації електроенергії.

Обмеження на споживання електроенергії в Україні запровадили від 16 травня через недостатню потужність українських електростанцій внаслідок п'яти ракетно-дронових ударів, яких війська РФ завдали по українській енергосистемі з 22 березня, та браку можливостей імпортувати більше електроенергії з-за кордону.

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