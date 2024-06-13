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ЕкономікаУкраїна

Відключень може побільшати: на ремонт виведуть енергоблок

Валерій Сааков
13 червня 2024 р.

У "Енергоатомі" планують уже невдовзі вивести в ремонт черговий енергоблок АЕС потужністю 1000 МВт, тож у компанії не виключають зростання дефіциту електроенергії у липні.

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Хмельницька АЕС (ілюстративне фото)
Хмельницька АЕС (ілюстративне фото)Фото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом" повідомила в четвер, 13 червня, про плани вивести на ремонт один з енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт. Це відбудеться в у межах виконання цьогорічної планової ремонтної кампанії, повідомила пресслужба у Telegram-канал компанії.

"Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - зазначається в повідомленні.

У НАЕК "Енергоатом" запевняють, що працюють з випередженням графіків

Водночас у компанії запевнили, що нинішній перебіг ремонтних робіт виконується з випередженням графіків. Зазначається, що цьогоріч ремонти проводяться на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Водночас на захопленій російськими окупаційними силами Запорізькій АЕС жодних планово-попереджувальних ремонтів з моменту її окупації не проводилося, наголосили в компанії.

"Останніми місяцями "Енергоатом" уже завершив ремонти трьох енергоблоків (загальною. - Ред.) потужністю 2420 МВт. (...) Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171,84 мільйона кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - заявив виконувач обов'язків голови правління компанії Петро Котін, слова якого наводяться в повідомленні.

"Укренерго" планує обмежувати постачання електрики в кінці доби

Як  повідомили в НЕК "Укренерго", 13 червня відключення електроенергії заплановані на кінець доби. Зокрема, з 20:00 до 22:00 обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

У компанії також повідомили, що Україна активно залучає імпорт електроенергії та аварійну допомогу з країн Європи.Однак навіть імпорту замало, щоб покрити увесь наявний дефіцит, що спричинили удари військ РФ по українській енергосистемі, кажуть у "Укренерго".

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