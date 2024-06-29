В Yasno прогнозують зимові відключення струму по пів доби

Відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу - прогноз гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка. Втім, він визнає, що його оцінка - не остаточна, оскільки тут слід зважати на низку чинників.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко не виключає, що взимку українцям доведеться миритися з відключеннями світла, котрі можуть тривати по 12 годин на добу. Відповідний прогноз він озвучив у інтерв'ю діловому виданню Delo , оприлюдненому 29 червня.

"Мій базовий прогноз - в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35 відсотктів. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50 відсотків. Тобто базовий прогноз - 12 годин без світла", - сказав топменеджер.

Утім, він не виключає, що цей прогноз може бути неточним. "Будь-який прогноз ґрунтується на припущеннях. Якщо чесно, то реальні прогнози треба робити наприкінці серпня. Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація", - визнав Коваленко.

Крім того, томенеджер припустив, що реальні тривалість і масштаби відключень можуть як покращитися, так і погіршитися щодо його нинішньої оцінки, залежно від того, скільки зруйнованих росіянами електростанцій вдасться відновити, чи вдасться розширити обсяги імпорту електроенергії та наскільки холодною буде зима.

Раніше Коваленко заявляв, що зимою українцям можуть давати світло 5-6 годин на добу.

Yasno - проєкт ДТЕК Ахметова

Нагадаємо, Yasno - роздрібний бренд, запроваджений 2019 року компанією "ДТЕК".

Під брендом Yasno електроенергію отримують кілька мільйонів фізичних осіб, а також юридичні особі у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях.

100 відсотків компанії "ДТЕК" належать SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є український мультимільярдер Рінат Ахметов.

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