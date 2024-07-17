Операторів зобов'язали збільшити час роботи мереж без світла

Мобільні оператори України до 1 лютого 2025 року мають забезпечити 10-годинну роботу усіх своїх базових станцій мобільного зв'язку під час відключень електроенергії.

Мобільні оператори України до 1 лютого 2025 року мають забезпечити 10-годинну роботу усіх своїх базових станцій мобільного зв'язку під час відключень електропостачання.

Зробити це їх зобов'язує розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, який у вівторок, 16 липня, оприлюднила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).

Як йдеться у документі, до 1 жовтня 2024 року оператори мають забезпечити доступність послуг мобільного зв'язку протягом 10 годин відсутності електропостачання на 60 відсотках базових станцій мобільного зв'язку, розташованих у межах кожної області.

До 1 листопада ця вимога розповсюджується на 70 відсотків базових станцій, до 1 грудня - на 80 відсотків, а до 1 лютого 2025 року - на 100 відсотків базових станцій мобільного зв'язку, окрім мікро базових станцій.

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Крім цього, до 1 грудня 2024 року не менше 25 відсотків базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей, щоб цього вистачало на 72 години роботи за відсутності електропостачання.

Також до 1 вересня поточного року вся інфраструктура електронних комунікаційних мереж, які комунікують за телефонними номерами екстрених служб 101, 102, 103, 104 та 112, має бути підключена до електрогенераторної установки із запасом палива або обладнана змінним блоком акумуляторів, аби забезпечити роботу на перші 72 години.

Нагадаємо, що 2 липня президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Михайлу Федорову презентувати аналіз по операторах звʼязку стосовно того, "що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключень електрики та хто з операторів зв'язку не дотримується відповідних рішень".