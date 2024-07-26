В "Укренерго" очікують, що найскладніший період літа минув

Дефіцит електроенергії в Україні скорочується - цьому сприяє зниження температури повітря і збільшення генерації. В "Укренерго" припускають, що найскладніший період літа вже позаду.

В "Укренерго" заявили, що є причини очікувати, що найскладніший період літа з відключеннями електроенергії в Україні вже минув. Ситуація з відключеннями покращилася, зокрема, за рахунок погодних умов - спала аномальна спека.

"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа - уже позаду. Ми пройшли дуже складні кілька тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язане, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак - зменшилося споживання електроенергії", - заявив на брифінгу у п'ятницю, 26 липня, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, якого цитує у Telegram пресслужба компанії.

Генерації теж стало більше

Водночас, за його словами, покращення ситуації пов'язане з тим, що вийшли з ремонту деякі енергогенеруючі потужності, які додають потужності енергосистемі та скорочують дефіцит в ній. За рахунок цього замість режиму відключень трьох чи чотирьох черг споживачів одночасно є можливість відключати одну або дві, наголосив він. В деякі години, додав Кудрицький, "Укренерго" має можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання.

"І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій - то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів", - додав Кудрицький.