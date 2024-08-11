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ДТЕК: світло не відключатимуть до середини жовтня за 2 умов

Дмитро Шварц
11 серпня 2024 р.

Ситуація з електроенергією дещо покращилась, проте з настанням холодів навантаження на енергетичну систему України значно збільшиться, попередили в ДТЕК.

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Відключення електроенергії в Києві (архівне фото)
Без нових російських ударів чи аномальної спеки в Україні не вимикатимуть світло до середини жовтня - ДТЕКФото: Sergii Volskyi/AFP

Україна може обійтися без відключень електроенергії до середини жовтня за умови відсутності нових російських ударів по енергетичній системі чи аномальної спеки. Про це в неділю, 11 серпня, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки", - заявили в "ДТЕК".

Графіки відключень можуть повернутись з настанням холодів

Втім, як зазначає компанія, з настанням холодів навантаження на енергосистему значно збільшиться, оскільки "споживачі почнуть користуватися електроопаленням і більше вмикатимуть світло, бо взимку темнішає раніше". Через це національна компанія "Укренерго" буде вимушена знову вводити обмеження на споживання, тож графіки відключень можуть повернутися.

"Ситуація в енергосистемі все ще лишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей під час російських атак, швидко відновити все неможливо. Тому графіки відключень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв", - зазначили в "ДТЕК".

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