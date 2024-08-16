ISW: Наступ у Донецькій області для РФ лишається пріоритетом

РФ й далі надає перевагу просуванню на сході України попри наступ ЗСУ на Курщині, вважають в Інституті вивчення війни.

Російська армія зберігає відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що військове командування РФ й далі надає перевагу просуванню на сході України, попри те, що Збройні сили України (ЗСУ) проводять наступальну операцію в Курській області. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW) за четвер, 15 серпня.

Американські аналітики наголошують, що російські війська продовжують здійснювати тактичне оточення ЗСУ на південному сході від Покровська. "Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желаного та Орлівки. За оцінками ISW, російські війська, імовірно, захопили Орлівку та Желанне", - йдеться у звіті.

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Крім цього, Інститут вивчення війни вказує на те, що протягом останніх кількох тижнів російські сили також продовжували механізовані штурми поблизу Донецька, та посилається на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ЗСУ Дмитра Лиховія про те, що в угрупованні російських сил на півдні України також не відбулося суттєвих змін, й війська РФ не скорочують наступальні дії у цьому районі.

РФ не поспішає перекидати свої підрозділи на Курщину

За оцінками ISW, російське військове командування перекидає окремі елементи підрозділів з України для протидії наступу ЗСУ в Курській області. Втім, зазначають аналітки, типи підрозділів, які передислоковуються, і те, звідки вони передислокуються, "є вагомим показником того, що російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході України".

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Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація - на Покровському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні у п'ятницю, 16 серпня, повідомив про те, що протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 144 бойових зіткнення. "Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках", - констатують у Генштабі.

Зокрема, на Покровському напрямку Сили оборони України протягом минулої доби відбивали 41 ворожу штурмову дію, на Торецькому напрямку війська РФ атакували позиції ЗСУ 20 разів, а на Курахівському напрямку українські військові зупинили 19 атак противника. Ще 16 боєзіткнень було зафіксовано на Куп'янському напрямку, йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ.