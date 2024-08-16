Мешканців Покровська закликають виїхати через темпи руху РФ

Адміністрація міста Покровськ Донецької області на тлі наступу російської армії вкотре закликала мешканців міста евакуюватися. "Ворог просувається швидкими темпами, часу зібрати особисті речі та виїхати в безпечніші регіони з кожним днем залишається дедалі менше. Евакуація - це єдиний шанс врятувати себе та своїх близьких!", - йдеться у повідомленні Покровської міської військової адміністрації (МВА) у п'ятницю, 16 серпня.

Наразі по всій території Покровської громади триває інформаційно-роз'яснювальна кампанія щодо необхідності евакуації. Місцевих жителів закликають не відкладати ухвалення рішення. Сособливо заклики виїхати стосуються сімей з дітьми та літніх людей, наголосили у Покровській МВА.

Читайте також: Зеленський: на Покровському напрямку тривають запеклі бої

Напередодні начальник Покровської МВА Сергій Добряк також закликав містян не зволікати та виїжджати з міста, оскільки війська РФ підійшли дуже близько до нього.

"Ми бачимо, що сьогодні ворог підійшов майже впритул до нашої громади - трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що під час всіх тих обстрілів, які були по нашій громаді та по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову, гинуть люди. Тому дуже прошу: не зволікайте, евакуюйтеся", - заявив він.

Читайте також: ISW: Росія стягує під Курськ нерегулярні частини з Донеччини

Крім цього, у п'ятницю міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Сергіївка, яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від Покровська, а також сіл Лисичне та Іванівка, розташованих на північ від Сергіївки. Україна офіційно не підтверджувала втрату цих населених пунктів. Втім моніторинговий проєкт DeepState ще кілька днів тому повідомляв, що війська РФ окупували Лисичне, Іванівку та Свиридонівку, а також Желанне та Орлівку.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив у п'ятницю про те, що ситуація на Покровському напрямку лишається найгарячішою в зоні бойових дій. Зі 144 бойових зіткнень на фронті минулої доби там зафіксували 41.