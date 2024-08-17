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ISW: ЗСУ просунулися на Курщині, а РФ - на Донбасі

Дмитро Шварц
17 серпня 2024 р.

ЗСУ продовжують наступати в Курській області, зокрема, зруйнували міст у Глушкові. Втім, армія РФ також проводить наступальні дії і просунулася біля Торецька та Покровська, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

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Торецьк
Американські аналітики підтвердили просування РФ біля ТорецькаФото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

Збройні сили України (ЗСУ) продовжували незначне просування на південний схід від Суджі в межах наступальної операції у російській Курській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за п'ятницю, 16 серпня.

"Російські мілітарі-блогери стверджували, що українські сили просунулися на схід від Мирного та на південь від Спального (обидва на південний схід від Суджі), а геолокаційні зображення, опубліковані 15 серпня, вказують на те, що українські війська нещодавно діяли в районі Борків (на південний схід від Суджі)", - йдеться у звіті.

Крім того, ISW з посиланням на геолокаційні кадри від 15 і 16 серпня зазначає, що українські війська продовжують діяти по всій "заявленій максималістами" межі просування України в Курській області.

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Також аналітики прокоментували інформацію, що ЗСУ зруйнували два мости в Глушковському районі Курської області. "16 серпня російські джерела стверджували, що удари українських HIMARS знищили мости в Глушковому та Званному (обидва на південний захід від Коренева). На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 серпня, видно, що міст у Глушкові обвалився після удару", - йдеться в звіті.

Армія РФ просунулася біля Торецька та Покровська

Американські аналітики також заявили про просування армії РФ поблизу Торецька. Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Залізного (на південний схід від Торецька). 

"Російський мілітарі-блогер стверджував, що російські війська просунулися до породного відвалу на південно-західній околиці Північного (на схід від Торецька), що узгоджується з оцінками ISW щодо просування Росії в цьому районі", - йдеться у звіті.

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Також ISW з посиланням на геолокаційні кадри підтверджує просування російської армії в межах південно-східної Гродівки (на схід від Покровська). Втім, Інститут вивчення війни поки не знайшов підтверджень заявам російських "воєнкорів" щодо просування російських сил на південь від Воздвиженки, на схід від Свиридонівки, на захід від Новоторецького та на схід від Гордівки, а також захоплення Миколаївки

Наразі ISW оцінює, що російські сили знаходяться приблизно за 14 кілометрів від Покровська та за вісім кілометрів від Мирнограда.

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