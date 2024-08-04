У низці громад на Донеччині оголосили примусову евакуацію

Через регулярні обстріли військ РФ у декількох громадах на Донеччині оголосили про примусову евакуацію дітей з батьками або з законними представниками, повідомив очільник Донецької військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін. "Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їхніми родинами", - повідомив у неділю, 4 серпня, Філашкін у Telegram.

Йдеться про Новогродівку та села Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також села Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, селища Новоекономічне Гродівської територіальної громади та Полтавки Іллінівської територіальної громади. Також, як повідомив Філашкін, дитину евакуюють з села Острівське Курахівської громади.

Через загрозу російських ударів на території цих громад, зокрема і з використанням FPV-дронів, для евакуації використовуватимуть виключно броньовані автомобілі, наголосив Філашкін.

Росіяни запустили залізницю до Маріуполя - Андрющенко

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, росіяни запустили добудовану залізницю з російського Ростова до окупованого Маріуполя.

Такого висновку він доходить шляхом моніторингу та фіксації руху упродовж кількох днів вздовж ключових станцій гілки - Асланове, Сартана та Кальчик.

Як наголошує Андрющенко в дописі у Telegram, залізничне сполучення може суттєво змінити ситуацію на фронті за рахунок покращення логістики росіян.

За його даними, росіяни витратили на відновлення залізниці 13 місяців, і декілька раз переривали його через диверсії та удари української сторони.