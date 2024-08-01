Мінфін України: підвищення податків треба схвалити до осені

Уряд готовий до "конструктивного діалогу" з бізнесом, проте рішення про підвищення податків має бути ухвалене до вересня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що рішення щодо підвищення податків необхідно ухвалити до вересня.

"Пріоритетне завдання - знайти оптимальний варіант, який дозволить профінансувати додаткову потребу на сектор безпеки та оборони у 2024 році. Та що не менш важливо - забезпечити необхідні для Сил оборони ресурси на 2025 рік. Повномасштабна війна триває вже третій рік і уряд робив усе можливе, аби не підвищувати податки для бізнесу. Сьогодні цей крок є вимушеним. Всі інші джерела для збільшення фінансування Сил оборони вже вичерпано", - зазначив міністр.

Марченко нагадав, що кошти, надані міжнародними партнерами для державного бюджету України, не можуть бути використані на фінансування військових потреб, ці витрати покриваються виключно за рахунок внутрішніх ресурсів.

"Запропонований мінфіном законопроєкт передбачає фінансування 500 мільярдів гривень у 2024 році на сектор безпеки та оборони. Це м'який шлях, де лише 1/4 частину, 120 мільярдів гривень, пропонується профінансувати за рахунок податкових заходів. А все інше - за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету, у тому числі за рахунок детінізації. Питання забезпечення цих коштів є безапеляційною необхідністю. Від цього залежить обороноздатність держави", - зазначив він.

За його словами, уряд обговорює пропозиції всіх зацікавлених сторін і готовий шукати компроміс щодо податкових заходів, але ключове - питання часу. "Рішення має бути ухвалено до вересня", - написав Марченко 1 серпня у Facebook.

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Податкові ініціативи Кабміну

18 липня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про зміни до держбюджету-2024 з підвищенням видатків на 500 мільярдів гривень та змінами до Податкового кодексу на 140 мільярдів.

Ним пропонується підвищити ставку військового збору з 1,5 до 5 відсотків; встановити 5 відсотків військового збору на оплату послуг мобільного зв'язку та для операцій з придбання банківських металів.

Серед ініціатив уряду - встановлення обов'язку юридичних осіб платити військовий збір у розмірі одного відсотку доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку 3-ї та 4-ї групи; 5 відсотків військового збору з розрахунку двох мінімальних зарплат на місяць фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку 1, 2 і 4 групи та одного відсотку від доходу ФОП платниками єдиного податку 3 групи.

Також уряд пропонує встановити військовий збір у розмірі 30 відсотків від вартості реалізованих ювелірних виробів, військовий збір у розмірі 15 відсотків на придбання нових легкових автомобілів і військовий збір у розмірі 5 відсотків від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, які протягом року продали один об'єкт нерухомості.

Крім того, Кабмін пропонує скасувати безмитний ліміт у 150 євро для міжнародних поштових відправлень, щоб оподатковувати всі посилки, крім відправлення від родичів, вартістю до 45 євро; встановити акцизний податок у розмірі 0,1 євро за 1 літр для напоїв з високим вмістом цукру, а також встановити щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток для мереж автозаправок у розмірі 0,5 мінімальної зарплати з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину, дизельного палива та скрапленого газу.

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