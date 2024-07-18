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СуспільствоУкраїна

Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зростуть ціни

Ольга Журавльова
18 липня 2024 р.

В Україні з 1 вересня підвищать акцизи на бензин, дизель, автогаз і альтернативне моторне пальне, щоб поповнити державний бюджет. Ціни на українських АЗС зростуть.

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Заправка машини паливом на АЗС
Автомобільне пальне в Україні здорожчає з початку осеніФото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Верховна Рада України ухвалила в четвер, 18 липня, закон про підвищення акцизного податку на пальне. Як свідчить картка відповідного законопроєкту на сайті парламенту, його підтримав 231 депутат.

У пояснювальний записці до документу йдеться, що такий крок необхідний для приведення українського законодавства до норм Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію.

Ставки акцизного податку підвищуватимуться поступово в п'ять етапів - з 1 вересня цього року протягом чотирьох років, допоки не досягнуть мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Зараз в Україні ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 139,5 євро, для скрапленого газу - 52 євро, альтернативного моторного палива - 162 євро.

З вересня акциз на бензин підвищиться до 242,6 євро за тисячу літрів, на дизель - до 177,6 євро, на автогаз - до 148 євро, на альтернативне паливо - до 184,1 євро. У 2005-2007 роках буде щорічне підвищення.

У 2028 році ставки становить для бензину - 359 євро, для дизеля - 330, для газу - 250, для альтернативного палива - 272,4. 

Як зростуть ціни на пальне в Україні?

За розрахунками авторів проєкту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на автозаправних станціях (АЗС) на 1,5 гривні за літр, дизеля - на 1,95 гривні, автогазу - на 5,8 гривні, повідомляє видання "РБК-Україна".

За підрахунками міністерства фінансів України, внесення таких змін до Податкового кодексу дозволить збільшити надходження в державний бюджет на сім мільярдів гривень щомісячно у вересні-грудні нинішнього року.

При цьому у міністерстві запевняють, що підвищення  цін на пальне  від двох до трьох відсотків за літр "не буде відчутним для кінцевих споживачів".

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