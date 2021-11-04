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Автозарпавна станція (АЗС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АЗС".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021) 04.11.2021

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Цей робот заправить вашу машину... без вас (20.09.2021) 20.09.2021

Заправитися, не виходячи з автомобіля. Таке вже можливо в Китаї. Там усю роботу переклали на робота. Дивіться самі!
Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео)

Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео) 17.05.2021

В Україні існує багато автозаправок, які роблять свою роботу напівлегально. Вони економлять за рахунок низької безпеки і ухиляються від сплати податків. Що з цим робити?
Мережі АЗС в Україні призупиняють продаж преміального пального

Мережі АЗС в Україні призупиняють продаж преміального пального 16.05.2021

Через запровадження урядом України граничного рівня торговельної надбавки на середню ціну бензину і дизельного палива АЗС призупиняють продаж преміального пального.

Тіньовий ринок палива в Україні: небезпека для людей та мільярдні збитки (12.05.2021) 12.05.2021

Більшість "чорних" автозаправок в Україні за останні два роки демонтували або змусили легалізуватись. Утім, багато АЗС і досі економлять на безпеці або ухиляються від податків. Збитки для бюджету оцінюються мільярдами.

У Каліфорнії запровадили суворий карантин для 40 мільйонів людей

У Каліфорнії запровадили суворий карантин для 40 мільйонів людей 20.03.2020

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом закликав усіх жителів штату залишатися вдома. На час обмежень у штаті працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС та урядові установи.
Мережі АЗС ОККО, WOG та SOCAR оштрафували за антиконкурентні дії

Мережі АЗС ОККО, WOG та SOCAR оштрафували за антиконкурентні дії 14.05.2019

Антимонопольний комітет оштрафував на 77 мільйонів гривень мережі АЗС ОККО, WOG та SOCAR. Процеси в іншій справі щодо цих мереж ще тривають, повідомив голова комітету.
Міжнародний арбітраж присудив Укрнафті компенсацію від Росії

Міжнародний арбітраж присудив "Укрнафті" компенсацію від Росії 17.04.2019

"Укрнафта" звинувачувала Москву в експроприації АЗС в анексованому РФ Криму. Суд зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 44 мільйони доларів та відшкодувати арбітражні витрати.
Церковний макдрайв: чому німці так полюбляють церкви на автобанах

Церковний "макдрайв": чому німці так полюбляють церкви на автобанах 15.04.2019

У ФРН дедалі популярнішими стають церкви, що функціонують прямо на автобанах. Тут, по сусідству з АЗС та вантажівками, подорожні та далекобійники моляться у цілковитій тиші та ставлять свічки у пам'ять про близьких.
Reuters: Російська Татнефть вела бізнес в Криму, попри загрозу санкцій

Reuters: Російська "Татнефть" вела бізнес в Криму, попри загрозу санкцій 20.12.2017

Компанії, підконтрольні одній із найбільших російських нафтових груп "Татнефть", управляли АЗС в Криму попри загрозу санкцій з боку США, з'ясувало агентство Reuters.

У Німеччині призупинили продаж газу на заправках через інцидент з вибухом газової автівки (15.09.2016) 15.09.2016

У Німеччині розслідують причини вибуху автомобіля під час заправки газом. Інцидент стався на АЗС Aral у Нижній Саксонії. Водія машини доставили в лікарню у важкому стані.
Вбито чоловіка, який взяв у заручники працівників АЗС на Харківщині

Вбито чоловіка, який взяв у заручники працівників АЗС на Харківщині 25.05.2015

Чоловік, який 25 травня за попередніми даними вбив двох людей та захопив трьох заручників у Харківській області, був застрелений.
Після вбивства міліціонерів у Києві затримали трьох людей

Після вбивства міліціонерів у Києві затримали трьох людей 04.05.2015

Під час затримання підозрюваних у скоєнні нападу на АЗС двоє правоохоронців загинули, ще троє - у лікарні з пораненнями. У результаті трьох чоловік затримали, одного - вбили під час перестрілки.
Як Україна переходить на євростандарти автомобільного пального

Як Україна переходить на євростандарти автомобільного пального 26.08.2013

Україна запроваджує європейські стандарти автомобільного пального. Водночас низькоякісне пальне старого зразка залишається на ринку. Які наслідки таке зволікання може мати для автомобілістів?
Чи допоможе відмова від мита на бензин стабілізувати його ціну

Чи допоможе відмова від мита на бензин стабілізувати його ціну 21.03.2011

Власники АЗС підтримують наміри уряду відмовився від запровадження мита на імпорт нафтопродуктів. Вони впевнені, що відмова від додаткових стягнень дозволить запобігти подальшому збільшенню цін на бензин в Україні.
Подорожчання бензину: утримувати ціни або шукати альтернативні рішення

Подорожчання бензину: утримувати ціни або шукати альтернативні рішення 14.03.2011

Уряд, аби запобігти подальшому разючому збільшенню цін на пальне, встановив верхню межу цінового коридору на бензин та дизпаливо і обіцяє карати спекулянтів.
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