Автозарпавна станція (АЗС)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АЗС".
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Більшість "чорних" автозаправок в Україні за останні два роки демонтували або змусили легалізуватись. Утім, багато АЗС і досі економлять на безпеці або ухиляються від податків. Збитки для бюджету оцінюються мільярдами.