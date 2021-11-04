Автозарпавна станція (АЗС)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021)

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.