Мережі АЗС в Україні призупиняють продаж преміального пального

В Україні мережі автозаправних станцій (АЗС) WOG та ОККО оголосили про тимчасове припинення продажу пального преміального класу. Про це АЗС повідомляють в соціальних мережах у неділю, 16 травня.

Таке рішення автозаправні мережі пояснюють запровадженням урядом України граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни бензину і дизельного палива.

"З 15 травня у зв'язку з введенням державного регулювання цін на паливо на АЗК ОККО тимчасово припинено реалізацію PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, збитковий для мережі", - ідеться в повідомленніОККО.

WOG повідомляє про припинення реалізації преміального пального 95 Mustang та ДП+Mustang.

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Уряд України обмежив ціни на паливо

Кабінет міністрів України постановою № 474 від 14 травня 2021 року встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище семи гривень за літр та бензину - не вище п'яти гривень за літр.

Середня вартість одного літра дизельного палива і бензину визначається та оприлюднюється міністерством економіки тричі на місяць на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних за попередню декаду, сум митних платежів та офіційного курсу валют від Національного банку.