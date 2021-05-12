 Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео)

В Україні існує багато автозаправок, які роблять свою роботу напівлегально. Вони економлять за рахунок низької безпеки і ухиляються від сплати податків. Що з цим робити?

Ukraine Kiew AMIC-Tankstelle

Хто формує ціни на пальне?

Тіньова торгівлі пальним в Україні, за різними оцінками, становить від 20 до 30 відсотків усього ринку паливно-мастильних матеріалів. Вирушаємо подивитися, як працюють АЗС, котрі, як нам розповіли експерти, мають ознаки нелегальності. Дивіться репортаж DW:

 


 

DW.COM

Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео)

Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Німецькі дизельні машини "кочують" в Україну (відео)

Торік Україна імпортувала 15 600 дизельних авто з ФРН, які були у вжитку. Тепер "брудні" дизелі з Німеччині забруднюють українські міста.  

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?  

Також за темою

Тіньовий ринок палива в Україні: небезпека для людей та мільярдні збитки (12.05.2021) 12.05.2021

Більшість "чорних" автозаправок в Україні за останні два роки демонтували або змусили легалізуватись. Утім, багато АЗС і досі економлять на безпеці або ухиляються від податків. Збитки для бюджету оцінюються мільярдами.

Реклама

Докладно

Щеплення від коронавірусу: шприц на пластир

Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів

Одноразова вакцинація не зашкодить і для тих, хто перехворів, оскільки імунний захист з часом послаблюється.  

Ukraine Kiew AMIC-Tankstelle

Нелегальні АЗС - збитки державі на мільярди (відео)

Багато автозаправок в Україні економлять за рахунок низької безпеки або ухиляються від сплати податків. Що з цим робити?  