Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео)

В Україні існує багато автозаправок, які роблять свою роботу напівлегально. Вони економлять за рахунок низької безпеки і ухиляються від сплати податків. Що з цим робити?
Тіньова торгівлі пальним в Україні, за різними оцінками, становить від 20 до 30 відсотків усього ринку паливно-мастильних матеріалів. Вирушаємо подивитися, як працюють АЗС, котрі, як нам розповіли експерти, мають ознаки нелегальності. Дивіться репортаж DW:
Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.
Торік Україна імпортувала 15 600 дизельних авто з ФРН, які були у вжитку. Тепер "брудні" дизелі з Німеччині забруднюють українські міста.