Економіка

Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео)

В Україні існує багато автозаправок, які роблять свою роботу напівлегально. Вони економлять за рахунок низької безпеки і ухиляються від сплати податків. Що з цим робити?

Хто формує ціни на пальне?

Тіньова торгівлі пальним в Україні, за різними оцінками, становить від 20 до 30 відсотків усього ринку паливно-мастильних матеріалів. Вирушаємо подивитися, як працюють АЗС, котрі, як нам розповіли експерти, мають ознаки нелегальності. Дивіться репортаж DW:



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