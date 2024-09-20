Сервіс на автобанах у ФРН: санвузли чисті, ціни непідйомні

Загальнонімецький автомобільний клуб (ADAC) протестував 40 сервісних центрів відпочинку для водіїв та пасажирів на німецьких автобанах. Жоден з них не отримав найвищої оцінки. Найбільша проблема - ціни.

Ціни на АЗС на німецьких автобанах набагато вищі, ніж у місті. Проте зупиняються тут не лише для того, щоби заправитися. Поруч із АЗС, як правило, є зони відпочинку. Водії та пасажири можуть там розім'яти ноги, перекусити чи купити їжу із собою, скористатися вбиральнями, подекуди є й ігрові майданчики для дітей. Крім того, дедалі важливішою стає наявність достатньої кількості зарядних станцій для електромобілів.

Загальнонімецький автомобільний клуб ADAC у сезон весняних та літніх відпусток - з квітня по липень 2024 року - протестував загалом 40 сервісних центрів на 15 найдовших автобанах Німеччини. Це близько десяти відсотків усіх подібних об'єктів у всій країні.

Об'єкти тестувалися з урахуванням п'яти критеріїв, найважливіших для автомандрівників: обладнання, стан та чистота санвузлів (25 відсотків), ціни в точках громадського харчування та продуктів в магазинах на АЗС (25 відсотків), різноманітність страв у точках громадського харчування (20 відсотків) , об'єкти на відкритому повітрі та їхня безбар'єрна доступність (15 відсотків), а також додаткова інфраструктура, як-от пункти зарядки для електромобілів або дитячі майданчики (15 відсотків). Цього року ADAC оцінював кожен об'єкт за 150-бальною системою. Кожну сервісну зону експерти відвідували інкогніто чотири рази, щоб виключити вплив випадкових чинників.

Зони для відпочинку на автобанах. Результати перевірки посередні

Жодна з протестованих сервісних відпочинкових зон на автобанах не отримала оцінку "дуже добре". Щоправда, і в категорію "дуже погано" теж жодна не потрапила. Лише вісім із 40 заробили оцінку "добре", 26 отримали "задовільно", а шість - майже провалили тест. Найкращими серед просто "хороших" виявилися зони відпочинку в Баварії та Мекленбурзі - Передній Померанії.

Ще один важливий висновок, на який вказують результати тесту: для комфорту сімей з дітьми, людей з обмеженою рухливістю та водіїв електромобілів потрібно ще багато чого зробити.

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Що приємно здивувало експертів ADAC на автобанах

Стан сантехнічних приміщень у центрах обслуговування водіїв та пасажирів на автобанах загалом цього року виявився кращим, ніж торік.

90 відсотків були оснащені автоматичним очищенням сидінь. Зрештою 36 санвузлів отримали оцінки "добре" та "дуже добре". Критики зазнали деякі платні вбиральні (17 відсотків), в яких не всі кабінки були доступні або повністю справні. А також експерти зазначили, що за один євро плати, яку встановила керуюча компанія, можна було б очікувати більшої чистоти.

Експерти високо оцінили стан більшості санвузлів на АЗС Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Харчування на німецьких автобанах хороше, але дороге

Загалом експертам сподобався вибір їжі в пунктах громадського харчування. Чверть із них отримала оцінку "дуже добре", а трохи більше половини - "добре". Шніцелі, сосиски, картопля фрі, а також дитяче меню та вегетаріанські страви пропонувалися практично скрізь. Майже половина ресторанів у меню мала макаронні вироби. Але особливо експертів здивувала Нижня Саксонія: на кількох сервісних автостоянках, розташованих у цій федеральній землі, пропонувалася не лише "стандартна" їжа, а й, наприклад, підкопчена свинина з капустою та голубці.

Найбільшу критику ADAC викликали ціни на їжу та продукти to go. Лише 40 відсотків стоянок отримали хорошу оцінку. Водночас 75 відсотків магазинів на АЗС у зонах відпочинку були віднесені до категорії "дорогі" та "дуже дорогі". На заправці невеликий капучино на виніс часом коштує п'ять євро, а пачка чипсів - сім євро.

У сфері громадського харчування справи дещо кращі: дві третини протестованих об'єктів отримали рейтинг "вигідно" або "дуже дешево". Але діапазон цін великий. Так, дитячий обід з нагетсами та напоєм може коштувати від чотирьох до семи євро, шніцель з картоплею фрі - від 11 до 20 євро, пів літра негазованої води - від двох до чотирьох євро.

Водночас і в магазинах, і в ресторанах експерти помітили серйозний негативний момент: часто ціну доводилося запитувати, оскільки цінники були відсутні.

Сервісна зона для відпочинку в Мулденталі-Зюд на 14-му автобані, яку експкерти ADAC оцінили на "добре" Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

За даними ADAC, влітку 2024 року лідером за підсумками перевірки стала зона відпочинку Фюрхольцен-Вест на автомагістралі А9 неподалік Мюнхена, яка вразила своєю доглянутістю та сімейною атмосферою. Хороші санітарні умови та широкий асортимент недорогих страв у ресторані також відіграли свою роль.

За що не люблять критиків ADAC

Подібні дослідження автоклуб ADAC проводить у Німеччині регулярно з 1999 року та публікує результати на своїй інтернет-сторінці або у своєму журналі Motorwelt, який члени клубу можуть безкоштовно отримати у філіях ADAC та деяких магазинах. Однак власники сервісних зон та зон відпочинку на автобанах часто бувають цим незадоволені. Бували навіть випадки, коли інспекторів клубу викривали під час їхньої роботи та випроваджували з території.

Цього разу різку критику оціночних критеріїв ADAC висловив в інтерв'ю німецькій медіакомпанії NDR представник компанії Tank & Rast, яка здає в оренду площі для відпочинку на автобанах. Зокрема, він зазначив, що "ключовим аспектом, який вкотре зазнав загальної критики в оцінці ADAC, є ціноутворення гастрономічної пропозиції, а це не є недоліком у справжньому значенні цього слова". Він також зазначив, що орендодавець не має жодного впливу на, наприклад, те, як відвідувачі поводяться зі сміттєвими контейнерами на парковках. Проте подібні пункти були включені в оцінку ADAC.

Загальнонімецький автомобільний клуб налічує 22 мільйони людей. Більшість вступили в ADAC, щоб отримувати за необхідності допомогу у випадку технічних несправностей та аварій. І все це за цілком помірний річний внесок. Проте клуб позиціонує себе не лише як надійний помічник для автолюбителів, а й як лобіст їхніх інтересів, тому й проводить різноманітні перевірки.

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