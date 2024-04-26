100 км/год? Чи обмежать у Німеччині швидкість на автобанах

Дані нового соцопитування показали, що більш ніж половина німців виступає за обмеження швидкості на автобанах у Німеччині. Частина політиків теж за, інша частина - проти. Які аргументи сторін у цій суперечці?

"Вільні громадяни вимагають вільного проїзду". Під таким гаслом у 1973-74 роках у Німеччині протестували проти обмеження швидкості до 100 кілометрів на годину на німецьких швидкісних трасах - автобанах - члени Загальнонімецького автомобільного клубу (ADAC). Тодішній уряд ФРН запровадив цей ліміт, щоб знизити споживання бензину - на той момент у світі вирувала нафтова криза. Обмеження швидкості діяли лише кілька місяців, але викликали тоді велике обурення в країні.

Відтоді протягом останніх 50 років численні спроби обмежити швидкість на німецьких автобанах провалювалися. Але зараз понад половина німців, включаючи й членів ADAC, виступають за запровадження швидкісного ліміту. При цьому багато хто в країні, як і раніше, жорстко виступає проти цього, а баварська консервативна партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) навіть розпочала збір підписів проти такої ініціативи.

У Німеччині, на відміну від більшості країн світу, не існує загального обмеження швидкості на автобанах. Обмеження є лише на деяких ділянках швидкісних трас, а на 70 відсотках усіх німецьких автобанів діє рекомендована швидкість - 130 кілометрів на годину, якої водії можуть дотримуватися добровільно. Тобто їхати швидше не заборонено.

Аргументи прихильників швидкісного ліміту

Чим повільніше їде автомобіль, тим менше палива він споживає - і тим менше шкідливих викидів вихлопних газів. За оцінками німецького міністерства екології, обмеження швидкості до 120 кілометрів на годину на автобанах призвело б до скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу на 4,5 мільйона тонн щорічно. Якщо порівняти з 2018 роком, це означало б зменшення викидів на 2,9 відсотка.

У Німеччині немає загального обмеження швидкості на автобанах, є лише рекомендована швидкість - 130 кілометрів на годину Фото: Goldmann/picture alliance

Якщо виходити з того, що через запровадження ліміту швидкості автомобілісти частково пересядуть на потяги, обиратимуть короткі маршрути або взагалі відмовляться від поїздок на автомобілях, то, згідно з мінекології, рівень шкідливих викидів в атмосферу щороку скоротиться навіть на 6,7 мільйона тонн, або 4,2 відсотка. А якщо в країні додатково запровадять обмеження швидкості до 80 кілометрів на годину на звичайних міжміських дорогах (зараз там діє обмеження швидкості 100 кілометрів на годину), то мова могла б йти про скорочення на вісім мільйонів тонн CO2.

Читайте також: Зношені дороги, мости та залізниця: Німеччина терміново потребує капремонту

Ще один плюс запровадження обмеження швидкості, на думку прихильників цього заходу, у тому, що на дорогах країни поменшало б аварій. Адже автомобілі, які їдуть повільніше, гальмують швидше. Втім, ефективним цей захід був би лише за обмеження швидкості на автобанах до ста кілометрів на годину, що, ймовірно, призвело б до зменшення кількості аварій на 70 відсотків.

Крім того, хто їде повільніше, той створює менше шуму. Їзда на швидкості 100 кілометрів на годину майже вдвічі тихіша, ніж на 130 кілометрів на годину. До того ж на дорогах було б менше заторів, тому що більше автомобілів одночасно могли б перебувати в русі. Цей ефект теж був би ще більш показовим, якби всі їхали на швидкості 100 кілометрів на годину або повільніше, кажуть експерти.

Аргументи противників швидкісного ліміту

Згідно з опитуванням, проведеним страховою компанією Allianz, насамперед чоловіки-водії, а також люди, які часто їздять машиною (понад 50 000 кілометрів на рік), і водії віком до 24 років виступають проти запровадження обмеження швидкості. Вони побоюються, що внаслідок цього стане більше заторів на дорогах, а поїздки займатимуть набагато більше часу. При цьому фактично більшість водіїв (77 відсотків) у Німеччині вже зараз добровільно знижують швидкість на автобанах нижче за 130 кілометрів на годину.

Затори - вічна проблема німецьких водіїв Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Також поки не зовсім зрозуміло, скільки аварій можна було б уникнути на німецьких автобанах шляхом обмеження швидкості. Згідно з ADAC, у Німеччині на автобанах трапляється не більше серйозних аварій, ніж у країнах, де діє обмеження швидкості. Якщо порівнювати кількість загиблих в аваріях на один кілометр швидкісної траси, то у 2020 році у Франції, Італії, Литві, Чехії, Угорщині та США було більше смертельних випадків. Лише за абсолютними числами Німеччина лідирувала за кількістю загиблих на дорогах - 317 осіб.

Хто підтримує обмеження швидкості на автобанах

Серед тих, хто вимагає обмежити швидкість на автобанах, екологічні організації, профспілка поліцейських у землі Північний Рейн-Вестфалія та Об'єднання допомоги жертвам аварій на дорогах. Вони також виступають за те, щоб на німецьких дорогах місцевого значення було дозволено рухатись замість нинішніх 100 кілометрів на годину лише зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Це, на їхню думку, суттєво підвищить безпеку.

Серед політичних партій, які виступають за обмеження швидкості на автобанах, соціал-демократи та "зелені", а також Ліва партія. Проти швидкісного ліміту виступають Християнсько-демократичний союз разом із ХСС (ХДС/ХСС), які перебувають в опозиції, ліберали з Вільної демократичної партії, що входять до правлячої коаліції, а також частково правоекстремістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Противники швидкісного обмеження вважають, що ці заходи не призведуть до покращення екологічної ситуації та сильно обмежать права громадян. Ліберали виступали проти цього заходу ще під час підписання коаліційної угоди та навіть внесли до неї відповідний пункт.

За ініціативою ВДП у відповідь на дослідження міністерства екології було проведено інше дослідження, яке показало, що швидкісний ліміт не призведе до суттєвого скорочення викидів CO2. Але авторами цього дослідження були науковці, які відомі своїми сумнівами щодо впливу людської діяльності на зміну клімату. Тому результати дослідження критикують мінекології, екологічні організації та багато політиків.