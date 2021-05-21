 У Парижі швидкість автівок обмежили до 30 кілометрів на годину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Новини

У Парижі швидкість автівок обмежили до 30 кілометрів на годину

Обмеження швидкості запроваджено майже на всіх дорогах, за винятком кільцевої, низки бульварів і авеню. Опитування свідчать, що більшість парижан схвалюють цей захід.

Париж, Єлисейські поля

Париж, Єлисейські поля

У Парижі швидкість руху автотранспорту майже повсюдно обмежена до 30 кілометрів на годину. Запроваджені з понеділка, 30 серпня, обмеження не поширюються лише на кільцеву дорогу, низку бульварів, а також на деякі великі авеню, приміром, Єлисейські поля. Кільцевою дорогою можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км/год, а бульварами - зі швидкістю 50 км/год.

Шляхом обмеження швидкості мерія Парижа має намір підвищити безпеку дорожнього руху в місті, зменшити шумове навантаження та сприяти захисту екології. Запровадити такі обмеження було однією з обіцянок мерки Парижа Ан Ідальго напередодні торішніх комунальних виборів. На тлі пандемії коронавірусу Ідальго істотно збільшила кількість велосипедних доріжок у столиці та одночасно скоротила кількість автомобільних стоянок.

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Ці заходи не знайшли великої підтримки в жителів передмість Парижа, які змушені їздити до столиці на роботу. Водночас згідно з опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Ifop, 61 відсоток парижан схвалюють обмеження швидкості у французькій столиці до 30 км/год.

Дивитись відео 04:46

Місто майбутнього - місто без машин? (21.05.2021)

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо наслідки можуть бути фатальними

    Шок-плакати кампанії "Збав швидкість!" мають змусити задуматися всіх, хто за кермом, до чого призводить перевищення швидкості. Один із наслідків - каліцтво або як мінімум серйозні травми, які потребують тривалого стаціонарного лікування, застерігають автори кампанії.

  • Шокові плакати проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", якщо кохаєш

    Тим, хто не дуже задумується над важливістю власного життя, нагадують про коханих, із якими може розлучити нагла смерть на дорозі внаслідок перевищення швидкості. Тож якщо кохаєш когось, не газуй без потреби.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо загинеш у розквіті сил

    Молодість - це прекрасно. Особливо, коли ти - випускник школи чи ВНЗ, а попереду - ціле доросле життя. Але декому з випускників, що безжурно мчали у цьому авто, так і не довелося пізнати самостійного життя. Всьому виною - банальне перевищення швидкості.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо в машинах діти

    Такий плакат ще раз унаочнює одну банальну істину: водій відповідальний за те, що стається на дорозі. Відповідальний не лише за власне життя, а й життя інших, у тому числі й тих, що лише нещодавно прийшов у цей світ. Не хочете з цим рахуватися - краще не сідайте за кермо взагалі!

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Заклик "Збав швидкість!" їх не обходив

    Плакат у вигляді коротенького некролога. "Мартін, Тім та Лукас любили проїхатися з вітерцем", - цей напис-пересторога говорить сам за себе. Не бажаєте розділити їхню долю, збавте газ та їдьте повільніше.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо осиротиш власну дитину

    Хто зможе замінити дітям люблячих і дбайливих батьків? Ніхто! Жодні родичі чи соціальні служби. Тут заклик їздити повільніше адресований саме батькам, яким ще треба виховати дітей.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо син зростатиме без батька

    Автори цього плаката намагалися достукатися до серця водія-батька. Не хочеш, аби твій власний син зростав без батьківської любові, поради й авторитету, спиняйся там, де треба, і не надто тисни на педаль газу.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо не пізнаєш радощів шлюбу

    На цьому мотоциклі молоде подружжя виїхало з РАЦСу. Та їм закортіло відчути, як вітер швидкої їзди охолоджує сп'янілі від щастя серця. Своєчасно не пригальмували - і цей щойно зафіксований шлюбний союз поєднала сира земля.

  • Шок-плакати на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Тримай дистанцію!"

    Щороку мотиви й тематика плакатів кампанії "Збав швидкість!" дещо змінюються або висвітлюють додаткові аспекти. Приміром, 2020 року водіїв закликали не тільки не газувати без потреби, а й бути пильними за кермом. Ось тут показано важливість дотримання дистанції на дорозі.

  • Шок-плакати на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Руки геть від мобілки!"

    А цей плакат - ще одне нагадування, що користуватися за кермом мобільним телефоном - не найкраща ідея, якщо хочеш вціліти сам і не зашкодити іншим.

    Автор: Валерій Сааков


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