У Парижі швидкість автівок обмежили до 30 кілометрів на годину

У Парижі швидкість руху автотранспорту майже повсюдно обмежена до 30 кілометрів на годину. Запроваджені з понеділка, 30 серпня, обмеження не поширюються лише на кільцеву дорогу, низку бульварів, а також на деякі великі авеню, приміром, Єлисейські поля. Кільцевою дорогою можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км/год, а бульварами - зі швидкістю 50 км/год.

Шляхом обмеження швидкості мерія Парижа має намір підвищити безпеку дорожнього руху в місті, зменшити шумове навантаження та сприяти захисту екології. Запровадити такі обмеження було однією з обіцянок мерки Парижа Ан Ідальго напередодні торішніх комунальних виборів. На тлі пандемії коронавірусу Ідальго істотно збільшила кількість велосипедних доріжок у столиці та одночасно скоротила кількість автомобільних стоянок.

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Ці заходи не знайшли великої підтримки в жителів передмість Парижа, які змушені їздити до столиці на роботу. Водночас згідно з опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Ifop, 61 відсоток парижан схвалюють обмеження швидкості у французькій столиці до 30 км/год.