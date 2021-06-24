 Меркель і Макрон обговорили з лідером Китаю торгівлю й захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2021

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Новини

Меркель і Макрон обговорили з лідером Китаю торгівлю й захист клімату

Під час відеоконференції лідери трьох держав говорили також про співпрацю для подолання пандемії COVID-19, поставки вакцин та ситуацію з правами людини в Китаї.

Меркель, Макрон і Сі Цзіньпін обговорили питання міжнародної торгівлі

Питання міжнародної торгівлі були одними з ключових під час проведеної відеоконференції Меркель, Макрона й Сі Цзіньпіна

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон провели в понеділок, 5 липня, спільні переговори в режимі відеоконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За словами речника німецького уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), під час відеоконференції обговорювали такі питання як відносини між ЄС і Китаєм, міжнародну торгівлю, захист клімату і біорізноманіття.

Крім того, лідери трьох країни порушили питання співпраці у боротьбі з пандемією COVID-19, глобальні поставки вакцин, міжнародні та регіональні питання, повідомив Зайберт. Як зазначають у Берліні, Меркель і Макрон виступили за посилення короткострокових цілей щодо скорочення викидів вуглекислого газу і додаткові спільні зусилля щодо захисту біорізноманіття на 15-й Конференції учасників Конвенції ООН про біологічне різноманіття, проведення якої заплановано на жовтень цього року в китайському місті Куньмін, повідомляє інформагенція dpa.

Єлисейський палац у повідомленні про розмову вказав також, що Макрон і Меркель висловили серйозне занепокоєння стосовно ситуації з правами людини в Китаї та вимагали "рішучої боротьби проти примусової праці".  

Тим часом у Пекіні зазначають, що під час відеоконференції Сі Цзіньпін виступив за "багатосторонність і співробітництво".

Зростання напруженості у відносинах між ЄС і КНР

Переговори пройшли на тлі подальшого зростання напруженості у відносинах між Китаєм і ЄС. З боку ЄС на адресу Китаю лунають закиди щодо нечесних торговельних практик, а також порушення прав людини, зокрема представників мусульманської меншини уйгурів. Так само критично в ЄС дивляться на придушення владою в Пекіні демократичного руху в Гонконзі, постійні погрози в бік Тайваню і гру м'язами Китаю в територіальних суперечках з сусідами. Востаннє лідери трьох держав розмовляли одне з одним у квітні. Головною темою тодішньої відеоконференції також став захист клімату.

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У травні Європарламент заморозив заплановану інвестиційну угоду між Китаєм і ЄС. Це стало результатом масштабних контрсанкцій, запроваджених Китаєм у березні у відповідь на європейські каральні заходи проти чиновників, яких вважають відповідальними за порушення прав людини.

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