Уряд ФРН планує істотно посилити свої кліматичні цілі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що після нещодавнього рішення Конституційного суду уряд ФРН посилить свої цілі щодо захисту клімату. Про це Меркель сказала в середу, 5 травня, під час онлайн-зустрічі парламентської групи консервативного блоку ХДС/ХСС в Бундестазі.

"Ми зробимо все можливе для досягнення мети кліматичної нейтральності вже в 2045 році", - заявила Меркель, цитує інформагенція dpa.

Для досягнення цієї мети необхідно буде вжити й реалізувати додаткових заходів, наголосила канцлерка. Досі плани німецького уряду передбачали досягнення кліматичної нейтральності в 2050 році. За словами Меркель, нинішня урядова коаліція також прагне посилити цілі щодо зменшення обсягів викидів кліматично шкідливого газу, насамперед двоокису вуглецю (CO2), до 2030 року. Раніше планувалася скоротити обсяги викидів цього газу на 55 відсотків порівняно з 1990 роком, що взято за базовий.

"Ми ще раз активізуємо наші зусилля до 2030 року і підіймемо нашу мету щодо скорочення викидів до (позначки в. - Ред.) 65 відсотків", - запевнила Меркель.

Скорочення обсягів викидів на 88 відсотків до 2040 року

Водночас віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), котрий також посідає пост міністра фінансів країни, і міністерка охорони довкілля Свенья Шульце (Svenja Schulze) оголосили цього дня, що до 2040 року уряд ФРН планує скоротити обсяги викидів парникових газів до 88 відсотків у порівнянні з 1990 роком. Саме такі цілі передбачає розроблений урядом проєкт нового закону про захист клімату, повідомив речник уряду ФРН Шеффен Зайберт (Steffen Seibert). Попередні кліматичні цілі передбачали скорочення обсягів викидів шкідливих парникових газів на 70 відсотків до 2040 року.

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Нагадаємо, 29 квітня Конституційний суд ФРН вирішив, що закон про захист клімату частково суперечить Основному закону Німеччини і тому має бути виправлений до кінця 2022 року. Згідно з рішенням суддів, закон у теперішньому вигляді чітко не вказує, як саме має бути забезпечено скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу з 2031-го по 2050 рік.