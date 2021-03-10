У ЄС погодили загальноєвропейський закон із захисту клімату

Переговорники Європарламенту та окремих держав ЄС узгодили новий закон щодо захисту клімату. Про це у середу, 21 квітня, повідомили у Єврокомісії.

Документ передбачає зобов'язання знизити викиди CO2 до 2030 року на 55 відсотків порівняно з 1990 роком. За словами віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса, таким чином ЄС надсилає "потужний сигнал світу", повідомляє інформагенція AFP.

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ЄС має стати кліматично нейтральним до 2050 року

У кліматичному законі також має бути закріплено обов'язок Євросоюзу досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Це означає, що з цього року в ЄС має вироблятися не більше CO2, ніж поглинається з астмосфери.

Попередньою кліматичною метою ЄС було досягти 40 відсоткового зниження викидів CO2 до 2030 року. І хоча у Європарламенті наполягали на підвищенні цього показника до 60 відсотків, у підсумку компроміс відповідав пропозиції низки держав щодо збільшення цільового показника до 55 відсотків.

Рішення напередодні кліматичного саміту Байдена

Компромісу було досягнуто буквально за день до початку міжнародного кліматичного саміту, що збільшувало тиск на переговірників. За словами Тіммерманса, тепер ЄС зможе сісти за стіл переговорів із "позитивною новиною".

Віртуальний саміт з питань клімату, який організовують США за ініціативою президента Джо Байдена, відбудетьсяе 22-23 квітня. На ньому також виступить голова КНР Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін.