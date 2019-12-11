Конституційний суд Німеччини вважає закон про клімат недостатньо жорстким

Федеральний закон про захист клімату частково суперечить Основному закону Німеччини і тому має бути виправлений до кінця 2022 року, постановив у четвер, 29 квітня, Конституційний суд (КС) країни. За його рішенням, закон у теперішньому вигляді чітко не вказує, як саме має бути забезпечено скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу з 2031-го по 2050 рік.

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Позов було подано переважно молодими людьми за підтримки екологічних організацій. Представниця руху Fridays for Future Луїза Нойбауер (Luisa Neubauer) назвала рішення суду в Карлсруе проривним та доленосним. "Це - неймовірно знаменний день для багатьох. Захист клімату - це основне право людини. На думку Конституційного суду, федеральний закон про захист клімату недостатньо жорсткий", - сказала вона. За словами Нойбауер, майбутні свободи і права молодого покоління є не менш важливими, ніж свободи та права теперішнього покоління.

Німецькі політики з партій урядової коаліції привітали рішення КС та пообіцяли внести необхідні зміни до закону. Зокрема, міністерка захисту довкілля Свенья Шульце (Svenja Schulze) запевнила, що вже влітку представить ключові параметри для нового закону, повідомляє інформагенція AFP.

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Згідно із законом про захист клімату, який було прийнято у ФРН в 2019 році, обсяг викидів двоокису вуглецю на 2030 рік має бути скорочено не менш ніж на 55 відсотків порівняно з показником 1990 року. Для різних секторів економіки, таких як енергетика, транспорт, будівництво та сільське господарство, встановлені максимально допустимі обсяги викидів. На 2050 рік Німеччина має досягти повної кліматичної нейтральності, тобто не виробляти жодних парникових газів у чистому залишку.

Дивитись відео 06:39 Поділитись Чому Німеччина не така "зелена", як ви думаєте (26.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rDCr Чому Німеччина не така "зелена", як ви думаєте (26.03.2021)



