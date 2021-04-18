Байден вбачає значний економічний потенціал у захисті клімату

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден убачає великі економічні можливості в боротьбі зі змінами клімату. Про це Байден сказав у п'ятницю, 23 квітня, у рамках завершального другого дня кліматичного онлайн-саміту, в якому, крім нього, взяли участь десятки глав держав і урядів різних країн.

У своїй промові американський лідер наголосив, що він волів би зосередити увагу не на кліматичних загрозах, а саме на економічних можливостях, котрі надає боротьба з такими загрозами.

На переконання Байдена, нинішня протидія глобальному потеплінню уможливить створення мільйонів добре оплачуваних робочих місць по всьому світу - приміром, шляхом розширення електромобільності, активнішого застосування відновлюваних джерел енергії, пошуку інших сталих форм ведення сільського господарства або впровадження цілком нових видів промисловості. "Це - нагода для всіх нас створити кращі економічні моделі для наших дітей та онуків", - сказав Байден, якого цитує агентство новин AP. "Ми маємо досягти того, щоб працівники, які мали добрі робочі місця у вчорашніх і сьогоднішніх галузях, так само мали світле майбутнє", - запевнив американський президент.

США істотно скоротять обсяги шкідливих викидів

Президент США також закликав до активних міжнародних зусиль задля подолання кліматичної кризи. Напередодні Байден оголосив про нову кліматичну мету для уряду США: Сполучені Штати хочуть щонайменше вдвічі скоротити обсяги викидів парникових газів до кінця десятиліття в порівнянні з 2005 роком. Нова мета відповідає вимогам Паризької кліматичної угоди, до якої Байден вирішив повернути США, адже його попередник - Дональд Трамп - вивів країну з угоди. Пункти цієї угоди передбачають, що держави-підписанти щоп'ятьроків підвищують свої кліматичні цільові показники, нагадує інформагенція dpa.

Планується, що на наміченій на листопад цього року Всесвітній кліматичній конференції в Глазго всі учасники цього договору мають зробити це офіційно. Ініційована Байденом онлайн-зустріч на вищому рівні розглядається як важливий етап підготовки до саміту в Глазго.

Співпраця з Москвою задля клімату

Байден також дав високу оцінку сигналам про готовність до співпраці з боку президента Росії Володимира Путіна, якого Байден раніше запросив узяти участь у цьому кліматчиному онлайн-саміті.

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Путін, своєю чергою, назвав захист клімату об'єднавчим елементом і закликав всю світову спільноту об'єднати свої зусилля заради цього. За його словами, Росія готова запропонувати "цілу низку" спільних проєктів задля захисту клімату. Байден натомість назвав виголошені в п'ятницю слова Путіна "обнадійливими" і запевнив, що США з нетерпінням чекають на співпрацю з РФ щодо цього питання.

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