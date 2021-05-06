 Європарламент заморозив інвестиційну угоду з Китаєм | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.05.2021

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Економіка

Європарламент заморозив інвестиційну угоду з Китаєм

Євродепутати відхилили ратифікацію інвестиційної угоди з Китаєм і вимагають від Пекіна зняти санкції з представників ЄС.

Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європарламент відхилив ратифікацію всеосяжної угоди про співпрацю в галузі інвестицій з Китаєм через санкції, запроваджені Пекіном проти представників ЄС.

Подальше обговорення цього договору заморожено, допоки не буде знято санкції, йдеться у резолюції Європейського парламенту, ухваленій більшістю голосів у четвер, 20 травня. Депутати також закликали Єврокомісію проконсультуватися з парламентом, "перш ніж робити будь-які кроки щодо укладення та підписання" угоди.

Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю заявив на брифінгу в п'ятницю, 21 травня, про сподівання, що ЄС "може зробити менше емоційних заяв і мислити раціональніше та ухвалювати правильні рішення відповідно до своїх інтересів".

Інвестиційна угода між ЄС і КНР

Переговори про співпрацю в галузі інвестицій між Євросоюзом і Китаєм тривали кілька років. У грудні 2020 року Брюссель і Пекін домовилися про основні пункти цієї угоди. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазначила тоді, що ЄС, який має "найбільший відкритий ринок світу", готовий до співпраці в галузі торгівлі та інвестицій з Китаєм.

Однак потім відносини між сторонами погіршилися. У березні ЄС ввів санкції проти чиновників в китайській провінції Синьцзян за переслідування уйгурів - мусульманської меншини в КНР. Китай ввів санкції у відповідь проти європейських політиків і вчених.

Прозорість субсидій, протидія примусовій праці і захист клімату

Інвестиційна угода ЄС з Китаєм передбачає досягнення більшої прозорості в сфері державних субсидій китайських компаній і припинення примусового трансферу технологій та інших спірних практик КНР, відзначала раніше фон дер Ляйен.

Крім того, договір надає ЄС можливість боротися з використанням примусової праці в Китаї, вживати спільні дії щодо захисту клімату та сприяти міжнародному співробітництву, яке базується на загальноприйнятих правилах, відзначала глава Єврокомісії.

ЄС і Китай ведуть переговори про укладення інвестиційної угоди з кінця 2013 року. Критики угоди вказують на складну ситуацію з правами людини в КНР та особливо наголошують на  проблемі використання примусової праці.

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