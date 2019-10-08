 ЄС прагне захиститися від нечесної конкуренції з Китаю | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.05.2021

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Економіка

ЄС прагне захиститися від нечесної конкуренції з Китаю

Єврокомісія представила законопроєкт, що ускладнює доступ до контрактів для фірм, що отримують держсубсидії. Ратифікація Угоди між ЄС і КНР про інвестиції відкладена на невизначений термін.

Загострення в відносинах між ЄС і Китаєм

Загострення в відносинах між ЄС і Китаєм розпочалося в березні 2021 року

Єврокомісія (ЄК) посилить захист європейських компаній від недобросовісної конкуренції з боку фірм з Китаю та інших країн, які отримують субсидії від держави. В середу, 5 травня, Єврокомісія представила законопроєкт, що зобов'язує іноземні фірми розкривати інформацію про такі субсидії в разі поглинання ними європейських компаній, а також під час участі у тендерах. Іноземні компанії будуть зобов'язані надавати таку інформацію в разі укладення угод або тендерів, сума яких перевищує встановлений поріг.

У разі злиття або поглинання фірми повинні будуть надавати дані про отримання ними держсубсидій в тому випадку, якщо оборот одного з партнерів становить не менше 500 мільйонів євро, а обсяг іноземних субсидій - не менше 50 мільйонів євро. Щодо участі в тендерах нижня межа встановлена на рівні 250 мільйонів євро. В обох випадках компанії повинні будуть заздалегідь повідомляти ЄК про отримання ними субсидій від урядів країн, що не входять до Євросоюзу. В іншому разі їм загрожуватимуть істотні штрафи.

Комісарка ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер, представляючи законопроєкт, зазначила, що в 2019 році приплив іноземних інвестицій в Євросоюз склав 9 трильйонів євро. "Відкритість європейських ринків вимагає справедливості, це особливо важливо, щоб підтримати економіку ЄС в період відновлення після кризи, викликаноїпандемією коронавірусу", - вказала вона.

Цей законопроєкт ще мають ухвалити в Європарламенті, але поки що законодавці в цілому підтримують законодавчу ініціативу єврокомісарів, передає агенція новин dpa.

Ратифікацію угоди ЄС-КНР призупинено

Тим часом вирішення питання про поглиблення економічних відносин між ЄС і КНР відкладено на невизначений термін. Напередодні низка депутатів Європарламенту заявили, що вони не очікують швидкого відновлення процедури ратифікації Угоди між Євросоюзом і Китаєм про інвестиції.

Раніше заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на тлі дипломатичних непорозумінь з КНР заявив, що ратифікація цього документа активно просуватися не буде. "Ми не можемо ігнорувати ширший контекст відносин між ЄС і Китаєм", - пояснив він.

Суперечка між ЄС і Китаєм загострилася в березні. У той час ЄС наклав санкції проти чотирьох партійних і регіональних представників провінції Синьцзян за їхні дії проти уйгурської мусульманської меншини. У відповідь Пекін, своєю чергою, запровадив обмеження проти політиків ЄС і європейських вчених, в тому числі низки євродепутатів.

Нагадаємо, напередодні глави МЗС країн Великої сімки домовилися активніше протистояти зростанню глобального впливу Китаю.

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