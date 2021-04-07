Десятки тисяч французів протестували через законопроєкт про захист клімату

Десятки тисяч людей вийшли у неділю, 9 травня, на вулиці багатьох міст Франції, протестуючи проти політики уряду у сфері захисту клімату. Вони вважають її недостатньо амбітною та критикують законопроєкт щодо захисту довкілля, який нині перебуває на розгляді у нижній палаті парламенту. За даними організаторів, на протести вийшли 115 тисяч людей, з них майже половина - у Парижі. Поліція нарахувала у столиці Франції 8,5 тисячі протестувальників, а у всій країні - понад 46 тисяч, повідомляє інформагенція AFP.

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Проєкт нового закону про захист клімату, ухвалений в першому читанні Національними зборами кілька днів тому, значною мірою базується на пропозиціях громадського кліматичного конвенту, скликаного президентом Франції Еммануелем Макроном.

У законопроєкті передбачена, зокрема, заборона на певні внутрішні авіарейси, якщо існує відповідне залізничне сполучення з часом подорожі не більше двох з половиною годин. Крім того, пропонується встановити відповідальність за новий злочин "екоцид" як спричинення серйозної та постійної шкоди здоров'ю, флорі, фауні або якості повітря, води чи ґрунту.

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Водночас така пропозиція як зниження обмеження швидкості на автомагістралях зі 130-ти до 110 кілометрів на годину була відхилена. Багато членів кліматичного конвенту висловили своє розчарування Макроном. Вони також побоюються, що не відбудеться і кліматичний референдум, обіцяний президентом. На голосування планували винести питання про внесення у конституцію країни статті про гарантування Францією захисту довкілля та біорізноманіття. Щодо цього є застереження у опозиції, яка домінує у Сенаті - верхній палаті парламенту.