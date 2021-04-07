Десятки тисяч французів протестували через законопроєкт про захист клімату

У Парижі та інших містах Франції на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Вони критикують запропонований законопроєкт як недостатньо амбітний та побоюються, що влада не проведе обіцяний кліматичний референдум.
Десятки тисяч людей вийшли у неділю, 9 травня, на вулиці багатьох міст Франції, протестуючи проти політики уряду у сфері захисту клімату. Вони вважають її недостатньо амбітною та критикують законопроєкт щодо захисту довкілля, який нині перебуває на розгляді у нижній палаті парламенту. За даними організаторів, на протести вийшли 115 тисяч людей, з них майже половина - у Парижі. Поліція нарахувала у столиці Франції 8,5 тисячі протестувальників, а у всій країні - понад 46 тисяч, повідомляє інформагенція AFP.
Читайте також:У Франції планують до липня скасувати майже всі карантинні обмеження
Проєкт нового закону про захист клімату, ухвалений в першому читанні Національними зборами кілька днів тому, значною мірою базується на пропозиціях громадського кліматичного конвенту, скликаного президентом Франції Еммануелем Макроном.
У законопроєкті передбачена, зокрема, заборона на певні внутрішні авіарейси, якщо існує відповідне залізничне сполучення з часом подорожі не більше двох з половиною годин. Крім того, пропонується встановити відповідальність за новий злочин "екоцид" як спричинення серйозної та постійної шкоди здоров'ю, флорі, фауні або якості повітря, води чи ґрунту.
Читайте також: Парламент Франції ухвалив суперечливий закон про "всеосяжну безпеку"
Водночас така пропозиція як зниження обмеження швидкості на автомагістралях зі 130-ти до 110 кілометрів на годину була відхилена. Багато членів кліматичного конвенту висловили своє розчарування Макроном. Вони також побоюються, що не відбудеться і кліматичний референдум, обіцяний президентом. На голосування планували винести питання про внесення у конституцію країни статті про гарантування Францією захисту довкілля та біорізноманіття. Щодо цього є застереження у опозиції, яка домінує у Сенаті - верхній палаті парламенту.