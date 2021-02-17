Парламент Франції ухвалив суперечливий закон про "всеосяжну безпеку"

Депутати Національних зборів Франції у четвер, 15 квітня, остаточно схвалили суперечливий закон щодо "всеосяжної безпеки", який раніше викликав масові протести невдоволених громадян країни. "За" ухвалення законопроєкту віддали свої голоси 75 депутатів нижньої палати французького парламенту, 33 парламентарії проголосували "проти", інформує агенція AP. При цьому повний склад Національних зборів Франції налічує 577 депутатів. Раніше цей законопроєкту був вже схвалений сенатом країни.

Згідно з цим законом, жителям Франції забороняється оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання ними службових обов'язків й таким чином давати можливість ідентифікувати їх, якщо це становитиме загрозу для "фізичної чи психічної недоторканності" правоохоронців. За це законом передбачається обмеження волі до п'яти років та штраф у розмірі 75 тисяч євро, інформує агенція AFP. Раніше у французькому парламенті обіцяли переглянути цю норму, яка викликала найбільше невдоволення у французів. Утім, у фінальній редакції відповідальність за фільмування поліцейських була ще більш посилена.

Захист "дітей республіки"

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен обґрунтував ухвалення цієї норми необхідністю попередити особисті напади на поліцейських. Мовляв, французькі правоохоронці скаржилися на велику кількість погроз, які вони отримували в інтернеті під час протестів "жовтих жилетів". "Поліцейські та жандарми є дітьми нашої республіки і повинні бути захищені, бо вони захищають нас щодня", - зауважив міністр, цитує AP.

Під час протесту у Парижі проти ухвалення закону, 30 січня 2021 року

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Із критикою цього законопроєкту виступали раніше представники журналістських об'єднань Франції, а також правозахисники і громадські активісти. Вони застерігали, що нові норми можуть призвести до придушення свободи слова та обмеження інших базових прав та свобод. Критики ухвалення закону також побоюються, що нові норми сприятимуть приховуванню зловживань з боку поліції.

Зухвале побиття музичного продюсера

Саме завдяки оприлюдненню протиправних дій поліцейських у минулому вдавалося притягнути таких силовиків до відповідальності. Зокрема, восени минулого року у Парижі було порушено справу проти чотирьох відсторонених від посади правоохоронців, яких підозрюють у жорстокому побитті чорного чоловіка. Це відбулося завдяки оприлюдненню в інтернеті відеозапису з камери відеоспостереження, на якому видно, як кілька поліцейських при вході в студію б'ють чорного чоловіка в обличчя і по голові кулаками і кийками та копають його ногами.

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З'ясувалося, що постраждалий - музичний продюсер Мішель Зеклер. Сам він заявив, що співробітники поліції напали на нього без жодної підстави, били та вживали расистські образливі вирази. Натомість поліцейські запевняли, що переслідували продюсера, який перебував на вулиці без захисної маски та поводився "агресивно". Ця подія спровокувала хвилю обурення у французькому суспільстві і навіть була засуджена президентом Франції Еммануелем Макроном.