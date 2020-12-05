У Франції тисячі людей знову протестували проти закону про безпеку

У Франції в суботу, 16 січня, відновилися масові протести проти запланованого ухвалення закону про "всеосяжну безпеку". В Парижі та інших містах на вулиці вийшли тисячі людей. "Поліція усюди, а справедливості - ніде", - скандували мітингарі у столиці, передає інформагенція AFP.

По всій країні були подані заявки на проведення майже 80-ти "Маршів свободи". Їхнім організатором виступає альянс профспілок журналістів та правозахисних організацій, які, згідно із їхніми заявами, хочуть надіслати сигнал "проти насильства з боку поліції, за право на демонстрації та проти масового спостереження". У міністерстві внутрішніх справ повідомили про 34 тисячі учасників акцій по всій країні, організатори кажуть про близько 200 тисяч.

Акція протесту в засніженому Парижі пройшла під пильним наглядом поліції

Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, під час протестів 16 січня загалом було затримано 75 людей, у тому числі 24 - у Парижі. Під час сутичок постраждали 12 поліцейських. У Парижі поліція втрутилася, припинивши рейв-вечірку, яка відбувалася поруч із маршем.

Приводом для початку протестів у листопаді минулого ркоу стали плани влади ухвалити новий закон щодо "всеосяжної безпеки", яким буде заборонено оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання службових обов'язків, якщо це становитиме загрозу для "фізичної чи психічної недоторканності" правоохоронців. За порушення заборони законопроєкт передбачає покарання у вигляді штрафу в 45 тисяч євро або позбавлення волі на один рік.

Демонстранти вимагають відмовитися від ухвалення закону про "всеосяжну безпеку"

На думку критиків законопроєкту, він сприятиме приховуванню зловживань з боку поліції і обмежуватиме свободу преси.

Під тиском протестів та суспільного обурення у правлячій партії ще наприкінці листопада пообіцяли змінити законопроєкт. "Ми збираємося запропонувати повний перегляд статті 24", - сказав Крістоф Кастанер, лідер фракції партії "Республіка на марші" у Національних зборах, після зустрічі з президентом країни Еммануелем Макроном. Стаття 24 передбачає покарання за оприлюднення фото та відеозаписів із поліцейськими.

У листопаді французьке суспільство збурили два відеозаписи, на яких зафіксовано жорсткі дії поліції. Зокрема, місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких поліцейські жорстоко б'ють чорного музичного продюсера Мішеля Зеклера. Незадовго до випадку з Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки.