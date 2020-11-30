У Парижі відкрито справу проти поліцейських через побиття музичного продюсера

У Парижі порушено справу проти чотирьох відсторонених від посади правоохоронців, яких підозрюють у жорстокому побитті чорного чоловіка. Потерпілий заявив про побиття та расистські образи. Згідно з поширеним у понеділок, 30 листопада, повідомленням агентства новин dpa, що посилається на свої джерела, двоє з поліцейських перебувають під вартою.

Повідомляється, що трьох із них обвинувачують у насильстві, несанкціонованому проникненні в приміщення та в неправдивих свідченнях, а четвертого в насильстві та заподіянні матеріальної шкоди. Про відкриття кримінальної справи проти чотирьох поліцейських ще напередодні клопотала прокуратура. Така справа може в підсумку призвести до розгляду в суді, якщо слідчі матимуть досить доказів для цього, уточнює агентство AFP з посиланням на інформовані джерела в органах юстиції.

Безпідставне насильство обурило країну

26 листопада в інтернеті було оприлюднено відеозапис з камери відеоспостереження, на якому видно, як кілька поліцейських при вході в студію б'ють чорного чоловіка в обличчя і по голові кулаками і кийками та копають його ногами.

З'ясувалося, що постраждалий - музичний продюсер Мішель Зеклер. Сам він заявив, що близько тижня тому співробітники поліції напали на нього без жодної підстави, били та вживали расистські образливі вирази. Натомість поліцейські запевняють, що вони переслідували продюсера, який перебував на вулиці без захисної маски та поводився агресивно.

Ця подія спровокувала хвилю обурення у французькому суспільстві. Президент Еммануель Макрон заявив, що вражений тим, що трапилося, й розкритикував насильство як неприпустиме. Поліцейські були відсторонені від служби. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дерманен наполягає на звільненні цих поліцейських з правоохоронних органів, зазначивши, що вони "заплямували мундир Республіки".

Незадовго до випадку з Мішелем Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки.

У Франції останнім часом відбувалися масові демонстрації проти поліцейського насильства і суперечливого закону про безпеку, що місцями переростали у заворушення.