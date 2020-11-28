 У Франції перепишуть закон про ″глобальну безпеку″, що викликав протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

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Новини

У Франції перепишуть закон про "глобальну безпеку", що викликав протести

Французькі депутати вирішили переписати суперечливу статтю закону щодо "глобальної безпеки", який викликав масові протести.

Акція протесту в Парижі проти закону щодо глобальної безпеки

Акція протесту в Парижі проти закону щодо "глобальної безпеки"

Після масових протестів проти нового закону щодо "глобальної безпеки" представники проурядової більшості у французькому парламенті в понеділок, 30 листопада, погодилися переписати одну зі статей закону, що викликала найбільшу критику в суспільстві.

Ця стаття мала заборонити оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання службових обов'язків, якщо це становитиме загрозу для "фізичної чи психічної недоторканності" правоохоронців. За порушення заборони законопроєкт передбачає покарання у вигляді штрафу в 45 тисяч євро або позбавлення волі на один рік. Нижня палата парламенту - Національні збори - цього тижня схвалила законопроєкт в першому читанні.

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"Ми збираємося запропонувати повний перегляд статті 24", - сказав Крістоф Кастанер, лідер фракції президентської партії "Республіка на марші" (LREM) у Національних зборах, після зустрічі з президентом країни Еммануелем Макроном. Раніше глава держави вже провів переговори в Єлисейському палаці на цю тему з прем'єр-міністром Жаном Кастексом, міністрами внутрішніх справ та юстиції, а також лідерами фракцій більшості парламентських груп.

На думку критиків законопроєкту, він сприятиме приховуванню зловживань з боку поліції і обмежуватиме свободу преси. Цього тижня французьке суспільство збурили два відеозаписи, на яких зафіксовано жорсткі дії поліції. Зокрема, місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких поліцейські жорстоко б'ють чорного музичного продюсера Мішеля Зеклера.

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