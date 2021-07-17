Жан Кастекс - французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан Кастекс".

Жан Кастекс очолив уряд Франції у липні 2020 року після того, як уряд його попередника Едуара Філіппа у повному складі пішов у відставку. Безпосередньо перед призначенням на цю посаду Кастекс координував у Франції карантинні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Як правило, французькі прем'єр-міністри перебувають у тіні президента країни, який власне й визначає головний політичний напрямок.