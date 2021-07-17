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Жан Кастекс

Жан Кастекс - французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан Кастекс".

Жан Кастекс очолив уряд Франції у липні 2020 року після того, як уряд його попередника Едуара Філіппа у повному складі пішов у відставку. Безпосередньо перед призначенням на цю посаду Кастекс координував у Франції карантинні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Як правило, французькі прем'єр-міністри перебувають у тіні президента країни, який власне й визначає головний політичний напрямок.

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У Франції послаблюють карантинні обмеження. З 17 червня французи зможуть ходити вулицями без масок, а 20 червня в країні скасовують комендантську годину.
У Франції минув пік третьої хвилі коронавірусу - прем'єр

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Париж має намір послабити обмеження, але комендантську годину поки не скасовуватиме. Кількість летальних випадків від COVID-19 у Франції перетнула позначку у 100 тисяч.
У Парижі вводять нові обмеження через коронавірус

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Франція забороняє в'їзд з країн, що не є членами ЄС

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У зв'язку з швидким поширенням нових варіантів коронавірусу Франція вкотре посилила протиепідемічні заходи. Цього разу заборонено в'їзд і виїзд з країн, що не входять до ЄС.
У Франції запроваджують комендантську годину з 6-ї вечора у всій країні

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Комендантська година з 6-ї вечора діятиме у всій Франції щонайменше два тижні. Якщо ситуація із інфікуванням коронавірусом погіршиться, у країні запровадять новий локдаун, заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс.

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Від 15 грудня з восьмої вечора до сьомої ранку жителям Франції буде заборонено виходити з дому. Обмеження діятимуть і в новорічну ніч.

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Попри занепокоєння деяких представників мусульманської громади, у французькому уряді запевняють, що законопроєкт не спрямований проти ісламу.

У Франції перепишуть закон про всеосяжну безпеку, що викликав протести

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Французькі депутати вирішили переписати суперечливу статтю закону щодо "всеосяжної безпеки", який викликав масові протести.
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У школах Франції вшанували хвилиною мовчання пам'ять вчителя Самюеля Паті, вбитого після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.
Уряд Франції очолив консервативний політик Жан Кастекс

Уряд Франції очолив консервативний політик Жан Кастекс 03.07.2020

Новим прем'єром країни став маловідомий до цього політик Жан Кастекс. Раніше він займався виведенням Франції з карантинних обмежень.