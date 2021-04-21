У Франції минув пік третьої хвилі коронавірусу - прем'єр

Франція, найімовірніше, вже минула пік третьої хвилі коронавірусу, заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс. "Пік третьої хвилі, здається, позаду", - сказав він на пресконференції увечері у четвер, 22 квітня, передає агенція dpa. Зазначається, що ситуація поволі покращується, кількість людей у ​​реанімаційних відділеннях лікарень протягом останніз днів залишається незмінною.

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Кастекс також підтвердив, що з травня у країні поступово послаблюватимуть коронавірусні обмеження, а початкові школи відкриватимуть з кінця квітня. Щотижня у навчальних закладах мають намір робити близько сотні тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Водночас комендантська година, яка починається з 19:00 і триває у Франції вже декілька місяців, залишатиметься у дії щонайменше до середини травня.

Уряд країни планує до середини травня щепити 20 мільйонів жителів першою дозою вакцини, а до середини червня - 30 мільйонів людей. Між тим, з 24 квітня у Франції почнуться щеплення вакциною Johnson & Johnson.

У країні, де проживає близько 67 мільйонів жителів, офіційно підтверджено понад 5,4 мільйона інфікувань коронавірусом, з них 102 323 випадки мали летальні наслідки.

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