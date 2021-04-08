Коли знімають маски: французькі VIP-вечірки в часи коронавірусу

У боротьбі з коронавірусом у Франції вчасно на великодні свята втретє запровадили загальнонаціональну комендантську годину: між сьомою вечора та шостою ранку заборонено без поважної причини залишати свої домівки. З порушників стягується 135 євро штрафу. В разі повторного порушення розкошелитися доведеться ще більше. Ресторани ж у країні гурманів залишаються закритими впродовж от уже п’яти місяців.

Не дивно, що на цьому тлі репортаж телеканалу М6 про таємні, екслюзивні вечірки мав ефект бомби, що вибухнула. За допомогою прихованої камери журналістам вдалося задокументувати багату вечерю посеред пандемії коронавірусної хвороби.

Олії до вогню додало ще й висловлювання організатора, справжнє ім’я якого не розголошується, про те, що серед гостей на вечері була присутня "певна кількість міністрів".

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"За цими дверима ковіду нема"

У репортажі видно, як журналіст у супроводі ще однієї особи, озброєною прихованою відеокамерою, заходить у якусь будівлю, запитує про "приватний клуб" і врешті-решт опиняється у фойє доволі просторого закладу. Чутно голос порт'є: "Люди, котрі суди приходять, знімають маски. За цими дверима ковіду нема". Під час цих таємних вечерь навіть добровільне носіння масок є небажаним, ідеться далі в репортажі.

П'єр-Жан Шаленсон, власник Пале-Вів'єн, ще в докоронавірусні часи (2014)

У пишно оздобленому залі вже можна побачити кількох гостей. На відео їхні обличчя приховані. Як стверджується в репортажі, цього вечора пропонувалося два меню: одне - за 160 євро, інше - за 490 євро. За таку суму стіл уже точно має бути щедро накритим.

#Хочемо знати прізвища

Отже, у той час, коли відділення інтенсивної терапії в усьому Парижі та передмістях залишаються переповненими тяжко хворими на коронавірусну хворобу, представники вищих прошарків у Франції, очевидно, розважаються за бокалом шампанського й закусують фуа-гра та лангустами. Вже одного цього факту було б достатньо для обурення. Ще більший скандал може спалахнути, якщо підтвердиться, що за столом з делікатесами сиділи також міністри.

Чимало француженок та французів тепер вимагають усіх деталей. Під час великодніх свят у соціальних мережах з'явилися понад 100 тисяч повідомлень під хештегом #OnVeutLesNoms ("Ми хочемо прізвищ").

П'єр-Жан Шаленсон під час поховання в Парижі одного актора, що помер від наслідків COVID-19 (лютий 2021)

Поки що нема однозначної інформації, чи були присутні на вечері також міністри з уряду Еммануеля Макрона. Але особу анонімного організатора, якого процитував телеканал М6, встановити вдалося доволі швидко. Судячи з усього, йдеться про П’єра-Жана Шаленсона. Йому належить помпезний Пале-Вів’єн у другому окрузі Парижа, в якому, якщо вірити матеріалу телеканалу М6, і відбулась таємна вечірка для гурманів.

Лише "квітневий жарт"?

Через свого адвоката Шаленсон уже дистанціювався від висловлювання про участь міністрів. В одному з інтерв'ю він, зрештою, зауважив, що йшлося про "квітневий жарт".

Та гості цих вечер, очевидно, взагалі особливо не переймалися через якусь конспірацію або, можливо, просто прагнули похизуватися й тому особливо нічого й не приховували: зірковий кухар Крістоф Лерой ще в лютому поширив в соціальній мережі Instagram своє фото з Пале-Вів’єн у компанії з Шаленсоном та кількома гостями. В масках були лише офіціанти, яких на світлині можна було побачити на задньому плані. У мережі ще можна знайти скріншоти поста, в якому Лерой запрошував до Пале-Вів’єн на ікру та шампанське. У пості, який тим часом уже видалений, була також адреса електронної пошти для бронювання місць.

Тепер не до жартів

Тепер учасникам та організаторам таких вечірок більше не до жартів. Ними зацікавився паризький прокурор Ремі Ейц, який вирішив з'ясувати, чи були ці вечори організовані всупереч встановленим на час пандемії правилам. Тим часом віцеміністерка юстиції Франції Марлен Ш'яппа заявила: якщо з’ясується, що у таємних вечірках брали участь міністри чи депутати, то їх "мають так само покарати як кожного іншого громадянина", який би опинився на їхньому місці.

Це далеко не перший подібний інцидент у Франції. Варто згадати, наприклад, нелегальну новорічну вечірку в Бретані, в якій взяли участь близько 2500 осіб. На всю країну прославився й власник одного з ресторанів у Ніцці, який попри оголошений загальнонаціональний локдаун продовжував працювати й обслуговувати гостей у своєму закладі так, нібито пандемії коронавірусної хвороби взагалі не існує.

Але Франція не є якимось особливим винятком. Адже всюди, де діють жорсткі обмеження, що зачіпають і приватне життя, час від часу трапляються порушення правил.